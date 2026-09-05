El Espanyol se cita con el Sevilla en el partido 100 de Manolo: "Es un orgullo muy grande"

El 12 de marzo de 2024 el Espanyol entregó las llaves del primer equipo a Manolo González, el técnico del filial que sustituyó a Ramis como solución de emergencia en Segunda. Logró el ascenso en su primer curso y dos permanencias en los siguientes. El preparador gallego dirigirá este domingo su partido oficial número 100 en el banquillo perico. Por ahora, suma 32 victorias, 28 empates y 39 derrotas en 99 encuentros, justo la cifra que alcanzó Ernesto Valverde, al que superará ante el Sevilla (21.00 horas) en Cornellà.

Han pasado dos años y medio desde su estreno en Zaragoza y nadie puede dudar de la eficacia de Manolo, que ha cumplido siempre las misiones encomendadas. "Es un motivo de orgullo muy grande llegar al partido 100 por el club que es y, encima, consiguiendo objetivos cada temporada. Solo puedo estar agradecido al club, al socio y sobre todo a los jugadores, que son quienes aguantan a los entrenadores", dijo este sábado Manolo, que se convertirá en el noveno técnico con más partidos oficiales en el Espanyol.

Bryan Zaragoza, convocado

El cuadro catalán, con el regreso de Cabrera al eje de la zaga y Bryan Zaragoza en la lista, confía en recuperar las sensaciones del debut en la Liga ante el Levante (3-0). Luego llegaron las derrotas contra el Real Madrid (1-2) y la Real Sociedad (2-1).

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"Tenemos muchas ganas de hacer un buen partido y de volver a ganar. Sobre todo en casa, que es más importante aún", agregó el técnico, satisfecho con su plantilla definitiva. "Se ha hecho un mercado bastante bueno. Cuando todos los jugadores estén en perfectas condiciones quedará un equipo competitivo que nos ayudará a que la temporada se nos haga menos larga que otras", concluyó.