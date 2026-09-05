El Barça agranda su hegemonía en la Supercopa Ibérica (39-34)

El Barça, liderado por el francés Dika Mem -ocho goles-, agrandó su hegemonía en la Supercopa Ibérica de balonmano al vencer este sábado al Sporting de Portugal (39-34) en Vigo, donde celebró su quinto título de esta competición.

Sin el ‘hispano’ Sergey Hernández, que no viajó a Vigo por si inminente paternidad, el Barça acusó en el inicio la nula aportación del islandés Viktor Hallgrímsson, al que Antonio Carlos Ortega retiró de la pista en el minuto 18. El técnico azulgrana comprobó en el primer test serio que la sombra del danés Emil Nielsen, fichado por el Veszprém húngaro, puede ser muy grande.

El Barça golpeó cada vez que pudo correr y supo explotar sus superioridades numéricas. Pero el Sporting, jugando muchos minutos con cuatro primeras líneas, se agarró al brazo de Kiko Costa y a la efectividad del extremo islandés Thorkelsson para agarrarse al partido.

Paradas de Quesada

No obstante, tres paradas casi consecutivas del joven Albert Quesada, incluido un penalti a Thorkelsson, permitieron al Barça pegar un arreón en el electrónico que el Sporting, también con egipcio Mohamed Aly tocando muchos balones en su portería, minimizar al descanso (19-18).

El Barça volvió a golpear a la vuelta de los vestuarios (21-18, min.32), pero la tarjeta roja directa a Ian Barrufet le generó un problema porque el francés Ludovic Fábregas estaba a una sola exclusión de marcharse de la pista. Ortega lo mantuvo en pista junto a Carlsborgard y su compatriota Timothey N´Guessan.

El Barça conservaba su renta de tres goles explotando la rapidez de Aleix Gómes en las acciones de contragol y Hallgrímsson volvió a pista porque Quesada había dejado de tocar balones. Al Sporting se les escapa la final, y Ricardo Costa pidió tiempo muerto (27-24, min.40).

Descalifiación por protestar

El técnico portugués buscó una reacción con una defensa 5-1 con Emil Berlin de avanzado. De poco sirvió. El ataque azulgrana encontraba fáciles respuestas (29-24) y entonces se la jugó con la entrada del portero André Kristensen, quien detuvo un penalti a Dani Fernández.

El brazo de Dika Mem pareció sentenciar el duelo (33-26), pero el Sporting reaccionó. Ortega paró el partido tras un parcial 0-3. A falta de algo menos de cinco minutos, y pese a la descalificación de su entrenador por entrar a la pista a protestar a los árbitros, el campeón portugués estaba a tres en el marcador (35-32). Dika Mem no le dio opción de volver.

Ficha técnica:

Barça (39): Hallgrímsson, Dani Fernández (6,4p), N´Guessan (4), Fábregas (1), Dika Mem (8), Frade (3) y Aleix Gómez (4) -equipo titular- Albert Quesada (ps,), Smárason (4), Djorde Cikusa (2), Carlsborgard, Blanz Janc (2), Elderaa , Adrián Sola (2,1p), Peter Cikusa (1), Ian Barrufet (2) y Oriol San Felipe.

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Sporting de Portugal (34): Mohamed Aly, Thorkelsson (6,2p), Salvador Salvador (3), Edy Silva, Kiko Costa (7,1p), Jan Gurri (4) y Carlos Álvarez -equipo titular- André Kristensen (ps), Mamadou Gassama (3) y Diogo Branquinho (1), Natan Suárez, Christian Moga, Martim Costa (6), Víctor Romero (3) y Emil Berlin (1).