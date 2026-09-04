En Directo
Directo
Sorteo de Champions League femenina 2026-2027, en directo: rivales del FC Barcelona y Real Madrid
Éxito rotundo del nuevo formato de la Champions femenina: "En audiencia, la competición ha marcado un nuevo hito"
Con la tercera ronda de clasificación ya resuelta, la UEFA Women’s Champions League ya tiene definidos sus 18 equipos para la fase liga. El Real Madrid superó al Ajax y estará en el sorteo, mientras que el Chelsea eliminó a la Real Sociedad para la tercera ronda del torneo en el que el FC Barcelona buscará revalidar el título que ganó este verano en Oslo. Este viernes, desde las 12:00 horas (Eurosport 3), Nyon acogerá el sorteo que determinará los enfrentamientos de la fase liga, la segunda edición de esta competición bajo el nuevo formato. Siga aquí en directo el sorteo de la UEFA Women’s Champions League:
Fase de Liga
La fase de liga de la Champions dará comienzo el 22-23 de septiembre y concluirá el 16 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directos a los cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo se emparejarán en una eliminatoria de octavos para completar los cuartofinalistas
Así están los bombos
Bombo 1
FC Barcelona (España/campeón Champions), OL Lyonnes (Francia), Chelsea (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Arsenal (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia).
Bombo 2
Real Madrid (España), Juventus (Italia), Häcken (Suecia/campeón Europa League), Roma (Italia), Benfica (Portugal), Paris FC (Francia).
Bombo 3
Manchester City (Inglaterra), OH Leuven (Bélgica), Köge (Dinamarca), Austria Viena (Austria), Inter Milán (Italia), Servette (Suiza).
El Barça encabeza el bombo
El Barça, como vigente campeón de Europa, encabeza el bombo de cabezas de serie, que completan OL Lyonnes, Chelsea, Bayern, Arsenal y PSG. De estos cinco equipos, se enfrentará a uno como local y a otro como visitante.
- La operación de Pogacar fue muy complicada y pone inviable el Mundial de Canadá
- Casadó se marcha cedido al Deportivo y el Manchester City revienta la banca por Enzo Fernández
- Conmovedora y estremecedora imagen del brazo derecho de Marc Márquez
- Dall'Igna: '¿Márquez? El campeón, sencillamente genial, no necesita más explicaciones
- Julián Álvarez: lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible (2… y continuará)
- El día que Lamine Yamal homenajeó a Messi y recuperó su sonrisa
- Omrzel, el nuevo Pogacar, triunfa en la Vuelta ante un Mas desencadenado
- España desembarca en el Mundial femenino de basket en busca de una medalla