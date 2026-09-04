Sorteo de Champions League femenina 2026-2027, en directo: rivales del FC Barcelona y Real Madrid

Con la tercera ronda de clasificación ya resuelta, la UEFA Women’s Champions League ya tiene definidos sus 18 equipos para la fase liga. El Real Madrid superó al Ajax y estará en el sorteo, mientras que el Chelsea eliminó a la Real Sociedad para la tercera ronda del torneo en el que el FC Barcelona buscará revalidar el título que ganó este verano en Oslo. Este viernes, desde las 12:00 horas (Eurosport 3), Nyon acogerá el sorteo que determinará los enfrentamientos de la fase liga, la segunda edición de esta competición bajo el nuevo formato. Siga aquí en directo el sorteo de la UEFA Women’s Champions League:

Fase de Liga La fase de liga de la Champions dará comienzo el 22-23 de septiembre y concluirá el 16 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directos a los cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo se emparejarán en una eliminatoria de octavos para completar los cuartofinalistas

Así están los bombos Bombo 1 FC Barcelona (España/campeón Champions), OL Lyonnes (Francia), Chelsea (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Arsenal (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia). Bombo 2 Real Madrid (España), Juventus (Italia), Häcken (Suecia/campeón Europa League), Roma (Italia), Benfica (Portugal), Paris FC (Francia). Bombo 3 Manchester City (Inglaterra), OH Leuven (Bélgica), Köge (Dinamarca), Austria Viena (Austria), Inter Milán (Italia), Servette (Suiza).