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Sorteo de Champions League femenina 2026-2027, en directo: rivales del FC Barcelona y Real Madrid

Éxito rotundo del nuevo formato de la Champions femenina: "En audiencia, la competición ha marcado un nuevo hito"

Ewa Pajor levanta el trofeo de la cuarta Champions del Barça en Oslo.

Ewa Pajor levanta el trofeo de la cuarta Champions del Barça en Oslo. / ODD ANDERSEN / AFP

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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Con la tercera ronda de clasificación ya resuelta, la UEFA Women’s Champions League ya tiene definidos sus 18 equipos para la fase liga. El Real Madrid superó al Ajax y estará en el sorteo, mientras que el Chelsea eliminó a la Real Sociedad para la tercera ronda del torneo en el que el FC Barcelona buscará revalidar el título que ganó este verano en Oslo. Este viernes, desde las 12:00 horas (Eurosport 3), Nyon acogerá el sorteo que determinará los enfrentamientos de la fase liga, la segunda edición de esta competición bajo el nuevo formato. Siga aquí en directo el sorteo de la UEFA Women’s Champions League:

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