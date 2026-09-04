Joaquín Gomis, campeón de España de judo: "No conozco a nadie con el nivel de Ilia Topuria, lo que le pasó es un 1% de posibilidades"

Han pasado unos meses desde la derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca de Washington D.C. en los Estados Unidos. En la misma, el hispano-georgiano perdió el invicto y el cinturón de peso ligero.

Durante el combate, Topuria sufrió graves lesiones con fracturas sin desplazamiento en los huesos orbitales. Como consecuencia, la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) ha suspendido al peleador durante 180 días de manera provisional, a espera de su recuperación.

ilia topuria / .

A pesar de haber sufirdo la derrota más dura de su carrera, Topuria reapareció en redes sociales con un mensaje para su oponente: "Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de entrenamiento de mi vida. Llegué afilado, preparado y liso. Anoche fue tu noche".

"Sanaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso que nunca. Y créeme... nuestra historia está muy lejos de terminar. Volveremos a encontrarnos. Tendremos nuestra revancha", sentenció Ilia. Una reflexión que deja claro el carácter del peleador, como uno de los mayores talentos de la historia de este deporte.

El hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrenta con el estadounidense Justin Gaethje este domingo, en un combate de la UFC en la Casa Blanca en Washington / EFE/ Octavio Guzmán

A este respecto, el judoca Joaquín Gomis (24 de abril de 1991) ha podido comprobar el rendimiento del atleta hispano-georgiano. Durante una entrevista para el pódcast Ground and Pound (@ground.and.pound), el deportista aseguró que "he entrenado con Ilia en el Climent y tiene un nivel superior al resto. La gete no se imagina el nivel de lucha y de suelo".

Además, el judoca español cuenta con un amplio palmarés: Supercopa de España Ciudad de Valencia (2017), Supercopa Internacional de España (2018), Campeonato Universitario de España (2018), Copa de España Senior (2018), Juegos Universitarios Europeos (2018) y Supercopa Internacional de España (2019).

"Les pasa una vez y no les vuelve a pasar. Tiene un nivel muy alto. Siempre digo una cosa, somos seres humanos, podemos fallar. Y esto que le ha pasado a él, es un 1%, de 100 veces 1 vez le puede pasar", afirmó. Según Gomis, Topuria tiene "un nivel superior" y "a ese nivel no conozco a nadie".

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De hecho, afirma que ni siquiera ha visto el mismo nivel en Travis Stevens, medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. "Travis Stevens, que mucha gente conoceréis, es una pasada en suelo, pero no hay nadie de verdad. Tiene un nivel de fortaleza, de todo, no se te despega y te finalizan con todo. Pero al final la gente también le gusta mucho hablar de la derrota", sentenció el judoca español.

Fuente: Sport