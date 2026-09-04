El gran Wout van Aert se exhibe en el horno granadino de la Vuelta

En el horno de Loja, provincia de Granada, se espera a la Vuelta con la cervecita en la mano. Hace un calor endemoniado. El termómetro se acerca a los 40 grados, una madre amamanta al bebé. Los balcones se llenan de banderas españolas, pero nadie se mueve de las vallas, aunque ardan. Siguen la carrera en los teléfonos móviles y el que más entiende -porque entiende- adelanta a la cuadrilla que lo acompaña, a 30 kilómetros de la llegada, que ganará ‘vúvanae’, al que identifica con el jersey verde, y que si se escapa no es para hacer turismo ni admirar el paisaje.

Para los espectadores, los que ven como se levanta el asfalto que arde y han puesto nuevo en el pueblo para tapar un par de agujeros, merece la pena la calurosa espera. Si no refresca, la Vuelta acabará en drama. Quedan ocho etapas y todas se disputan en Andalucía. Y este sábado toca Jaén donde la poca sombra sólo la ofrece algún olivo perdido que se adentra en la carretera.

El ataque definitivo

Los policías nacionales tocan el silbato. La unidad que cuida de la seguridad en las metas partirá para Ceuta cuando acabe la Vuelta. Llegan dos ciclistas y uno de ellos tiene poca cosa que hacer; nada ante un monstruo del pedal. A tres kilómetros y medio de la llegada, el más distinguido de la escapada, Wout van Aert -al que llaman ‘vúvanae’- ataca a los compañeros de escapada, en un día que arde la carrera por el calor y por los palos que se dan los corredores.

De un lado, los 43 que se han ido enseguida del grupo principal, luego reduciendo unidades. Y por otra, un pelotón que va a saco conducido por el Movistar. Prueba de ello es que a estela de los escapados sólo llegan 14 corredores a rueda de Raúl García Pierna, ayudante de Enric Mas, siempre líder de la Vuelta.

Enric Mas, protegido por los compañeros del Movistar, durante la 13ª etapa de la Vuelta. / MOVISTAR TEAM

Van Aert nunca entrará en el lío de la general. Es un alma libre y el jefe del Visma. Es el que ha sido líder del Tour, una vez el héroe del Ventoux y el que superó a Tadej Pogacar, al que se sigue añorando, en la llegada de la París-Roubaix. Pero llevarlo de compañero de escapada es peor que circular con la estufa sobre la cabeza. ¡Qué calor!

Los coches de carrera arden, aunque los ocupantes vayan fresquitos y también Valentin Paret-Peintre, el que sacó de rueda a Mas hace un año para triunfar en el Ventoux, la montaña del Tour que une a los dos fugados. Porque el ciclista francés ha tenido la valentía de responder a Van Aert. Es tan pequeñito, que cuando circula por detrás del astro flamenco, ni se le ve.

La etapa de este sábado. / LA VUELTA

La valentía reluce en el esprint, lo prueba el francés, que tenía la obligación de hacerlo, pero sólo le sirve para lanzar a Van Aert que vence con una claridad infinita; más fácil, imposible. Era el favorito y el que no defraudó a los aficionados apiñados en la cuesta que conduce a la meta de Loja, todos buscando una sombra, que es como una bendición para saborear la cervecita mientras aguardan la llegada de los ciclistas, en pequeños pelotones porque todos han sufrido en un día infernal, 200 kilómetros en el guion si se suman los del recorrido neutralizado, que también cuentan. Por el camino, sombras las justas, bidones vaciados en la cuneta para perder la cuenta y sudor para mojar el alma de los ciclistas.

"Calor extremo"

“Ha hecho un calor extremo, pero si sigue aumentando y se hace peligroso igual tendremos que hacer una reunión entre todos”. Mas ya no pide estufas porque lo de este viernes fue un tormento. “Nunca tuve dudas de que podía ganar, pero tampoco ha sido fácil porque estaba muy vigilado”. Pues, al contrario de lo que afirma Van Aert, si no fue fácil, al menos lo pareció.

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Ahora toca el turno de la Sierra de la Pandera, montaña de Jaén, otro día de dureza y calor en la ‘oficina’ de los ciclistas mientras se anuncian 40 grados el domingo en Córdoba… la Vuelta sigue para bingo.