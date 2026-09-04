España arranca arrasando a Alemania y confirmando su candidatura a las medallas

El debut de España en el Mundial femenino no puede generar más optimismo. Ante un rival complicado, el anfitrión, las españolas completaron un gran inicio que confirma que son claras favoritas a estar en el podio final del torneo. Las de Méndez cumplieron las expectativas tanto en defensa como en ataque y el seleccionador echó mano de la profundidad de plantilla para confirmar que pese a su juventud son un combinado que puede plantar cara a cualquier rival con sus numerosas armas.

España arrancó con cinco de cinco en triples en los primeros cinco minutos de partido, con Conde e Ilyana especialmente acertadas en un primer parcial de vértigo que dejó a España arriba (24-13). A eso se sumaba la intensidad defensiva y un tempo que asfixiaba a las alemanas. Las anfitrionas estaban sometidas por la defensa española, que las dejó en un pírrico 29% en tiros de dos y un 15% en triples al descanso. El vendaval español superaba a las anfitrionas.

Un tiro exterior letal

La puesta en acción de España olía a medalla. Ritmo vertiginoso, superando de largo en el rebote a Alemania (23 a 16) y con una cadencia de anotación deslumbrante. Cuando la pelota llegaba a Awa Fam dentro, reunía la atención de la defensa y doblaba la pelota para los triples de Carrera, 10 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración como Conde y Fam. España machacó a Alemania con 9 triples y una excelencia en la lectura del juego de las españolas. Las teutonas estaban totalmente sobrepasadas por las de Méndez, que a los 12 minutos ya había utilizado a todo su roster. El (24-50) al descanso indicaba que España era mucho más que un equipo consistente de cara al Mundial.

El tercer cuarto fue más contenido. Alemania sin nada que perder se relajó y jugó más suelta. España bajo una marcha su ritmo y las de Méndez no exigieron tanto a su juego exterior, no anotando triples en el tercer periodo, y trabajando más los movimientos para romper la zona teutona. La prueba de que España gestionaba más el desgaste físico es que las alemanas equilibraron el rebote (28 a 29) y el marcador para sumar un empate a 15 que dejaba el marcador (39-65).

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Regresó el tiro exterior en el último cuarto con triples de Di Leo (antes Gustaffson), Pueyo y un par de Fam en los cinco primeros minutos para acabar de abrir una brecha que coloca a España cerca de Estados Undos en los pronósticos. La selección cerraba un debut soñado (83-53) sin apenas tiempo para descansar porque este sábado jugará en la jornada matinal el segundo partido del grupo ante Mali.