Eder Maestre, entrenador del London City: "Alexia Putellas ha elegido el apasionante reto de construir donde no hay"

Con un vestuario lleno de estrellas, Eder Maestre (Bilbao, 1989) sigue con los pies en el suelo. La convicción de disfrutar y luchar cada partido está intacta para el entrenador del London City Lionesses. El equipo inglés ha recibido con los brazos abiertos a Alexia Putellas, la eterna capitana azulgrana, después de cerrar sus 14 temporadas en el Barça. El técnico atiende a EL PERIÓDICO en un ilusionante año con el reto de clasificarse para la Champions.

¿Cómo ha sido la pretemporada?

Cuando hay tantos fichajes y tantas incorporaciones nuevas, siempre es difícil. Pero especialmente esta, por lo mediático de alguna de las llegadas, hacía especial la forma en la que íbamos a vivir todos este periodo preparatorio. La realidad es que está siendo una grata sorpresa la velocidad con la que el grupo está cohesionando. Estamos empezando a ver cómo esas relaciones están apareciendo. Entiendo que es muchísimo más fácil cuando tienes una representación importante de personas de los países de los nuevos refuerzos, porque hay un núcleo español muy potente que facilita la llegada de jugadoras como Mapi o Alexia. O la llegada de francesas también, que están facilitando la integración en ese día a día de jugadoras que han venido con muchas ganas de hacer las cosas bien y que nos están aportando ya mucho desde ese primer momento.

¿Cómo estás viendo la gestión de esta llegada?

Yo creo que es el mayor de los retos para el entrenador, cuando al final convergen en un mismo punto jugadoras con potencial, pero que tienen backgrounds diferentes en la forma en la cual entienden el fútbol, en los sitios en los que han estado y demás. Es encontrar esas sinergias, esas efectividades que nos permitan respetar la naturaleza de cada jugadora, pero sin perder el foco del colectivo. Al final yo vengo de donde vengo, muchas de las jugadoras que están aquí son la representación de una forma de entender el fútbol que tenemos en España y al final creo que es algo que es atractivo, algo que gusta y cuando lo saboreas lo disfrutas y conecta. Pero es exigente, es complejo e implica muchas horas de trabajo para intentar alinear esas cabezas en una única dirección.

Tienes una mayoría de jugadoras españolas, que entienden el fútbol de una manera concreta. ¿Va eso con el fútbol que quieres implementar?

Tengo una forma de ver el fútbol bastante plural, me refiero a que no me caso con una forma muy concreta de expresarme. Trato de no caer en un excesivo romanticismo hacia una forma única de verlo. Yo creo que ahí estoy un poquito más cerca de mi mirada de profesor, cuando trato de justificar que existen muchas formas de llegar al mismo camino y que al final no se trata más que de un uso y aprovechamiento de los espacios que muchas veces el rival te concede y que otras veces tú tienes que generar de diferentes maneras. Queremos ser dominantes, jugar en campo rival y someter a través del balón, pero no vamos a renunciar al juego directo si nos están regalando espacios a la espalda. Ahí convergen muy bien el fútbol vasco del que yo vengo, que puede tener muchos matices y arraigo en esa filosofía inglesa, con un fútbol de posesión y posición que es la seña de identidad de la marca España a nivel futbolístico.

"Venir al London era una oportunidad irrechazable por la dimensión, por la visión de la gente que lidera el proyecto y por tener el privilegio de poder formar parte de esta historia"

¿Cómo te llega la propuesta del London y qué es lo que te atrae de este proyecto?

Hubo un contacto el verano pasado, pero yo estaba comprometido con el CD Tenerife. Así nos conocemos y más allá de eso agradecido por las conversaciones que tuvimos y sobre todo impactado por la velocidad que estaba cogiendo un proyecto que verdaderamente se mostraba y está siendo, como todo el mundo ve, diferencial. La realidad es que todo queda ahí y yo estaba en una situación del Tenerife donde decido renunciar a mi posición y en ese mismo impasse, pocos días después de que yo ya tenía tomada la decisión, llega una llamada. Yo siempre digo que tengo un ángel de la guarda que es mi difunta abuela y creo que esa llamada llega en un momento en el que yo estaba pasando una situación un poco complicada. Se aprovechó para decir que yo tenía la oferta del London antes de resolver el tema con el Tenerife y es completamente falso. No son esos los timings. Tenía clarísimo que me volvía para mi casa con mi familia, que es lo más importante en mi vida, y simplemente pensaba en desconectar un poquito y coger oxígeno. Pero cuando se te presenta una oportunidad como esta, obviamente toca todos los planes y es algo que es completamente irrechazable por la dimensión, por la visión de la gente que lo lidera y tener el privilegio de poder formar parte de esta historia. Que depositen en ti la confianza de tratar de construir algo para ocupar las plazas que ahora mismo pertenecen a otros clubs, es un reto con una dimensión que era irrechazable.

Markel Zubizarreta es uno de los grandes nombres a nivel deportivo y empresarial del club. ¿Cómo es tu relación con este grupo de trabajo?

Mi director deportivo es Gonzalo, que es la persona con la que yo convivo en el día a día, más allá de Martín, que es el CEO del club. Son dos personas de fútbol. En el caso de Gonzalo es un auténtico privilegio poder estar trabajando en el día a día con él, porque es una persona que vive el proceso totalmente a pie de campo y es muchísimo más fácil poder sentirse uno mismo y validado en la forma en la que tratamos de cuidar cada detalle para que salga de la mejor manera posible. Si ya extendemos la dirección deportiva del grupo, con Markel, pues otra persona de fútbol con la que es un auténtico placer hablar en profundidad para argumentar cualquiera de las decisiones que puedes tomar en el día a día. Lo hace muchísimo más fácil todo. Los argumentos que te llevan a tomar ciertas decisiones sabes que están tomados desde la buena fe, independientemente del resultado cortoplacista que pueda venir, que es algo que nunca está de nuestra mano.

"El fútbol femenino necesita muchas más figuras como Michelle Kang"

Y Mchelle Kang, la propietaria.

He tenido el privilegio y el gusto también de conocerla. Destacaría el aura que desprende y la forma en la que tiene una escucha activa en la que te hace sentir verdaderamente partícipe de lo que estás diciendo. Es una conversación que fluye en esa clave bidireccional que hace que verdaderamente te sientas escuchado y muestra realmente una ambición propia de una persona exitosa en el mundo. Todo el mundo ve la parte más negativa en cuanto a lo que supone el dinero que puede tener o no tener, pero vuelvo a insistir y lo pongo otra vez encima de la mesa, el fútbol femenino necesita muchas más figuras como ella, que al final desde su bolsillo está poniendo una cantidad de dinero impresionante para poder poner el fútbol femenino al nivel del fútbol masculino en cuanto a inversión. Ese tipo de cosas la gente no las valora y, bueno, insisto en que para mí poder formar parte de esta historia es como un sueño hecho realidad. Vengo de donde vengo, vengo del barro, estoy muy orgulloso de ello y creo que muchas veces es como representar a todas esas personas a las que se nos dijo en algún momento de la historia que el fútbol es para los futbolistas.

Se ha criticado mucho a Michelle Kang por como invierte el dinero y los fichajes que hace.

Cuando era pequeño me decían que si iba a jugar a un juego tenía que asumir las consecuencias, entonces si las reglas del juego lo permiten lo que uno no puede hacer es romantizar el hecho de que las reglas solo van a existir en mi beneficio. Sé que es jodido y te lo digo básicamente porque, tratando de empatizar, obviamente yo empatizo y claro que puedo entender que esa gente lo viva así, pero es que yo soy del Athletic Club de Bilbao. Para mí la cantera es lo más y ver que viene otro equipo y te ficha un jugador que ha vivido toda la vida en el Athletic y decide marcharse porque quiere aspirar a otras cotas o lo que fuera, obviamente te toca un poquito la fibra. Pero es que vuelvo a repetir, estás jugando con estas normas, tienes que asumirlo y de alguna forma tratar de relativizarlo, porque hay muchas variables en juego y muchas veces se habla demasiado alegre sin saber que aquí también somos personas. Las jugadoras son personas, los miembros del staff somos personas que sentimos que tenemos nuestros fantasmas, nuestros duelos internos y que no somos simplemente una piñata a la que poder golpear indiscriminadamente por diversos motivos, como pueden ser en este caso un fichaje que no me gusta porque en mi equipo ojalá pudieran estar jugando X jugadoras. Humanizar un poquito el proceso ayudaría a que pudiéramos generar algo más positivo y más bonito entre todos.

¿Cómo has vivido tú este verano? Ha sido de los más convulsos a nivel de fútbol femenino, sobre todo con la llegada de Alexia a Londres.

Es convulso. Al final son decisiones, insisto en que si no hubiéramos sido nosotros seguramente hubiera sido otro, pero de alguna forma se ha generado cierta animadversión por una tendencia. Pero es que vuelvo a repetir, aquí hay un proyecto, es bonito, la jugadora lo elige libremente. Creo que es muy motivante para gente que lo ha ganado todo poder ir a asumir un reto de construir donde no hay. Tú simple y llanamente puedes ir a un proyecto que ya es ganador, que tiene unas inercias y ser una pieza más dentro de su historia o puedes tratar de intentar asumir el reto de crear una cultura ganadora. Creo que eso es muy bonito, es un reto apasionante y creo que es una de las razones que ha empujado a estas figuras a asumir algo como lo que ahora mismo es el London City.

Cómo vivies el fichaje desde dentro.

Es un sueño. Al final Alexia es una persona, como yo digo, y una futbolista, que ha crecido y ha vivido desde dentro la transformación del fútbol femenino. Entonces es de esas jugadoras que saben lo que es pasar penurias. Es una de esas luchadoras, de esas tantas guerreras, que gracias a su buen hacer han permitido elevar el fútbol femenino a las cotas que hoy aspira. Cuando has sido una figura de transformación, más allá del pedazo de jugadora que eres, cuando eres una figura transformadora como has sido, para mí como entrenador y sobre todo como persona es un auténtico privilegio poder pertenecer a un vestuario en el cual compartes con auténticas luchadoras que han conseguido impactar en la historia, en este caso del fútbol femenino, de la forma en la que lo ha hecho ella.

"La diferencia a nivel de recursos es brutal entre la Liga inglesa y la Liga F. Al final se genera un círculo virtuoso que permite captar talento de ligas que no pueden reternerlo"

¿Qué esperas de esta temporada? ¿Podemos pensar en la clasificación para Champions?

Es un objetivo real. Champions es un objetivo que el club tiene, y bueno, hay dos competiciones del KO. que también queremos ganar. Es que esto funciona muy fáci: yo no me puedo proyectar en un objetivo donde no gano todo, porque yo planteo todo para ganar. Entonces a veces tendrás más recursos, a veces tendrás menos, pero yo cuando planteo un partido y lo estudio, lo estudio para ganarlo y me imagino realmente en los caminos que me llevan a la victoria. Si yo ya te digo que vamos a quedar terceras, estoy dando por hecho que voy a perder partidos. Entonces ahora yo te preguntaría, bueno, ¿y qué partido decidimos que vamos a perder? ¿Qué partido planteo que vayamos a perder? No tiene mucho sentido. Otra cosa es que tú plantees para ganar y ese partido no se dé bien. Ok, perfecto, borrón y cuenta nueva, vamos a poner pleno enfoque para ganar el siguiente. Así es parte del juego, tienes que asumirlo. Obviamente yo estoy aquí para conseguir que el equipo gane y yo lo asumo, y voy a plantear todos los partidos para ganar. Es una realidad que el club está haciendo una inversión muy potente para acelerar en los plazos y posicionar a London City para ser un verdadero candidato para entrar en la Champions. Ahora bien, la realidad es que hay clubs consolidados, con inercias, con inversión, con grandísimas plantillas, que ya están ocupando esas plazas. Entonces va a ser difícil, sí. Para eso estamos, para darle duro cada día y para soñar que eso que ahora pertenece a otros, mañana va a ser para nosotros.

Tú has estado en la Liga Inglesa y en la Liga F. ¿Realmente es tanta la diferencia entre ambas?

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A nivel de recursos es terrible la diferencia. Luego sí que es cierto que Liga F tiene una riqueza táctica muy potente y al final el jugador latino lo que tiene es una forma de entender el fútbol que es capaz de mitigar ciertos condicionantes, con ese fútbol calle, esa inventiva, ese componente creativo que a veces en otras culturas no está tan de manifiesto. Pero sí, evidentemente en la medida en la que hay más recursos, más inversión, al final se genera un círculo virtuoso que lo que hace es captar talento de ligas que no pueden retener el propio que tienen. Es una realidad.