Badosa cae con honores en el Abierto de EEUU

Paula Badosa no pudo superar la dura prueba que el sorteo del US Open le deparó para la segunda ronda. Pese a su buen hacer en los momentos iniciales del partido y a su rebelión por agarrarse a él al final del segundo set, la española acabó sucumbiendo ante el favoritismo de una Coco Gauff (6-4 y 7-6(4)) que un día más brillo con argumentos más que suficientes para presentar candidatura a un título que ya levantó en 2023.

La inercia del título en Cincinnati ha llevado a la estadounidense a un máximo de confianza y plenitud en su juego que pocas veces se recuerdan en ella, aunque pese a ello tuvo que sufrir de lo lindo para lidiar con la buena versión con la que saltó Badosa a la Arthur Ashe.

Explicaba su entrenador, Pol Toledo, en la previa del partido que los escenarios grandes motivaban a Paula y así se demostró. Eficaz con el servicio un día más certera con sus ataques desde el fondo, la española bien pudo tomar la iniciativa en el marcador, pero el saque de Gauff funcionó a las mil maravillas en los momentos cruciales.

Sin duda la gran mejoría de la estadounidense ha sido su servicio, que ante Paula se fue por encima del 70% en puntos ganados con el primer servicio. Números superiores a los de Badosa, que se quedó en un 63%, además de acabar cometiendo seis dobles faltas, alguna de ellas en momentos cruciales, sobre todo en un séptimo juego del primer set que valió para romper el marcador a favor de Gauff.

Se repitió la historia en el tercer juego del segundo set y pese a que parecía que también iba a valer para cerrar el partido, Badosa tenía aún mucho que decir en el partido. Igualó en el octavo juego consiguiendo por fin hacerse con el servicio de Gauff y volvió a sacar carácter para responder a la rotura que sufrió en el undécimo juego y llevar así el desenlace del set al 'tie break'.

Badosa durante el partido ante Gauff / EFE

Otra doble falta acabó siendo mortal para los intereses de Badosa, que pese a la decepción a la derrota puede estar más que satisfecha con la versión que mostró ante una Gauff que terminó pasándolo mal para acabar con la española.

A la espera de ver como acaba el torneo, Paula tiene casi asegurada su vuelta al Top 70 antes de la gira asiática, que será una nueva oportunidad de oro para ir recuperando posiciones. Al nivel que jugó en los dos partidos en Flushing Medows, solo los grandes nombres del circuito apuntan a estar para derrotarla, algo que le debe hacer fuerte.

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Por su parte, Coco Gauff sigue en su camino por volver a triunfar en el US Open. En tercera ronda tendrá a otra española en su camino, Cristina Bucsa.