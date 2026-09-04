Alexia Putellas crea Eleven TV, un canal para retransmitir la Superliga Femenina inglesa en España

Alexia Putellas ha dado un paso más en su compromiso con el crecimiento global del fútbol femenino con el lanzamiento de ElevenTV, un canal de YouTube creado para retransmitir, un partido de la Superliga Femenina (WSL) por jornada en España, lo que permitirá al público acceder a una de las competiciones más importantes del fútbol femenino internacional.

La primera retransmisión tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de la WSL y el primer partido de Alexia Putellas con el London City Lionesses, contra el Manchester United.

Solo para este partido inaugural, ElevenTV colaborará con el canal Mundo Maldini para hacer posible esta retransmisión mientras se termina de poner a punto la infraestructura internacional. A partir de las próximas jornadas, se podrá seguir toda la cobertura de la WSL en el canal ElevenTV.

Pionera dentro y fuera del campo

"Pionera tanto dentro como fuera del campo, Alexia Putellas lidera este proyecto innovador que se sustenta en tres pilares fundamentales: el fútbol, la inspiración y la comunidad. Su objetivo es convertirse en un referente del fútbol femenino en todo el mundo hispanohablante y crear una comunidad comprometida en torno a valores como la inspiración, el liderazgo, la igualdad, el esfuerzo y la excelencia, contribuyendo así al crecimiento de este deporte en todo el mundo", apunta el comunicado.

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El canal ElevenTV combinará retransmisiones en directo, entrevistas exclusivas, análisis de partidos, cobertura de competiciones, reportajes especiales y formatos originales, junto con contenidos que exploren las historias personales y profesionales de sus protagonistas, centrándose en el liderazgo femenino, la superación de la adversidad, el bienestar y la próxima generación de futbolistas.