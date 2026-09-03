Pedro Acosta sigue sin ganar, pero huele a campeón de MotoGP

Pedro Acosta, de 22 años, es uno de los tres pilotos de la parrilla de MotoGP que ascendió a la máxima categoría cumpliendo, con enorme brillantez, lo pasos previos de todos los campeones del mundo. El ‘tiburón de Mazarrón’ es, junto a los hermanos Marc y Àlex Márquez, el único piloto que subió a la máxima categoría habiendo conquistad los títulos de Moto3 (2021) y Moto2 (2023).

Eso le convertía, le convierte, en uno de los jóvenes más brillantes de la historia. Ser piloto de MotoGP habiendo ganado los dos campeonatos previos, que no inferiores, es digno de admiración y demuestra la categoría de esos bicampeones. Pero Acosta, que la próxima semana vivirá, en Misano (Italia), su gran premio nº 56 de MotoGP aún no ha logrado, incomprensiblemente, la victoria en la categoría reina, siendo, junto a Luca Marini, Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu, los únicos que no se han subido aún a lo alto del podio de MotoGP.

El debut de Acosta en MotoGP estuvo rodeado de una expectación inusitada, pues tenía nueve grandes premios, los primeros de la temporada 2024, para romper el récord de precocidad de Marc Márquez, que, en Austin (Texas, EEUU), se convirtió en el vencedor más joven de la historia de la máxima categoría con 20 años y 63 días. Y, no, el ‘tiburón’ no consiguió esa gesta y ni siquiera ha ganado todavía.

Pedro Acosta (KTM) celebra un podio en una 'sprint'. / RED BULL KTM FACTORY

Acosta ganará un día de estos, aunque es muy probable que deba esperar a su debut, la próxima temporada, con el equipo oficial Lenovo Ducati, como compañero de ‘Il Cannibale’, con las nuevas motos de 850cc, menos sofisticadas tanto técnica como aerodinámicamente.

De momento, el ‘tiburón’ suma, en sus 55 primeros grandes premios en MotoGP, 14 podios, entre ellos ocho segundos puestos: EEUU e Indonesia, en 2024; Hungría, Indonesia y Malasia, en 2025 y, de momento, Tailandia, Hungría y, recientemente, Aragón, en 2026.

Hubo un tiempo, en aquel arranque de 2024, que Acosta debió lidiar con la presión (y pregunta diaria) de si podría o no destronar a MM93 de su título más precoz. Pero, ahora, al ‘tiburón’ se le ve mucho más distendido, no quiere decir resignado, sin obsesionarse con la idea de que no gana. “Con lo que tengo, hago lo que puedo. Ya llegará el día de ganar y, entonces, fiesta y flores”, comentó, el domingo por la tarde, en Motorland.

Pedro Acosta (KTM) logró, el pasado domingo, en Alcañiz, su podio nº 14 en MotoGP, protagonizando una carrera impresionante, pegadito a Marc Márquez (Ducati) e impidiendo que Marco Bezzecchi (Aprilia) pudiese arrebatarle la segunda plaza.

Acosta estuvo soñando, el domingo, con esa victoria en Alcañiz. “Lo pensé, sí, iba bien detrás de él pero, faltando diez vueltas, Marc ha pegado un tirón de los suyos, ha rodado en 1.46 y se ha despegado de mí, metiéndome tres décimas en el cuerpo y cerrando la posibilidad de ganar. Creo que hemos sacado el 100% de lo que teníamos”.

El hecho de que la siguiente KTM, en Motorland, acabase a 24 segundos de él, para Acosta significa «un dato un poco triste. Al final, espero que mejoren pronto, porque eso sólo me hará mejorar a mí también. Estoy contento por mi rendimiento, pero el nivel general de la moto y de la marca tenemos que hacer que mejore».

Preguntado por los halagos de Marc Márquez, que decía que «hay cambios generacionales que no se pueden parar», Acosta era cauto: «Bueno, voy a intentar hacer unos cuantos podios más lo que me queda este año y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo. Creo que cometí muchos errores el año pasado por hablar de más, entonces me voy a esperar a subirme a la moto. No vaya a ser que se me atragante y no me salga bien como yo quiero», añadía.

Pedro Acosta (KTM) es felicitado por todo su equipo en el corralito de uno de sus podios. / RED BULL KTM FACTORY

Sobre su forma de afrontar las carreras, sin obsesión por la primera victoria que se le resiste, subrayó: «Hay que sacar lo máximo con el material que tenemos. Al final, está claro que no es el 'performance' que queremos tener, pero es que yo tampoco quiero hacer segundo. Pero si es lo que hay, prefiero ser segundo, no caerme y coger puntos. Me gustaría acabar el Mundial tercero de la clasificación y no estoy tan lejos”.

Acosta, que acabó sexto en su primer año en MotoGP y cuarto, el pasado año, en estos momentos es sexto en una clasificación de pilotos muy apretada, pues está a 43 puntos del tercero, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia) y a 67 del líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia).

Diálogo bajo el podio

Respecto al margen de mejora de KTM, comenta que «el verano nos sentó bien a todos, pegó un apretón de pilas a todo el mundo y creo que nos sentó bien. Se lo tomaron de la mejor manera y creo que yo ahora me estoy tomando las críticas mejor que hace un año. Creo que eso nos está haciendo crecer a todos».

«Yo hago lo que puedo, mi equipo está dando el 100%. Ya lo dije el primer día que entré en KTM: me pusieron gente súper competitiva para trabajar conmigo dentro del box. Entonces estoy contento porque hay gente que no se toma a lo personal las exigencias que pongo. Creo que eso nos está haciendo mejor», concluyó siempre, siempre, con una amplia sonrisa en su rostro.

Noticias relacionadas

Sonrisa que había mantenido al bajar del podio de Motorland (Alcañiz, Aragón), cuando se cruzó con Roser Alentá, la madre de los hermanos Márquez, que mantuvo un divertido diálogo con el 'tiburón', cuya despedida fue un comentario de Roser en el sentido de "cuidado con lo que haces el año que viene, veremos cómo te comportas", arrancando a reirse los dos, a mandíbula abierta, ya que Marc y Pedro compartirán taller en el Lenovo Ducati.