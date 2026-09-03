El mercado de fichajes ha movido casi 10.000 millones de dólares este verano, récord absoluto

El verano de 2026 ha batido todos los récords en inversión en fichajes en el mundo. Según los datos recopilados por la FIFA, las operaciones de compraventa registradas en todo el mundo han alcanzado los 9.890 millones de dólares, unos 8.500 millones de euros al cambio actual. La cifra, que aún puede aumentar en mercados abiertos como Turquía y Arabia Saudí, supera en unos 150 millones de dólares el récord fijado en el verano de 2025 y se queda a las puertas de los 10.000 millones.

Curiosamente, el crecimiento tiene más que ver con el mayor número de traspasos realizados que por un incremento en el coste medio por traspaso. De hecho, los 3,6 millones de media de este curso se sitúan por debajo tanto de los 3,91 de 2025 como de los 3,68 de 2023, siendo por tanto el tercero máximo registro de la serie. Este verano ha habido 12.575 transferencias en todo el mundo, frente a las 11.863 del pasado verano.

España ha sido la tercera federación con mayor gasto bruto, con 940 millones de dólares, por detrás de los 1.100 de Italia y a años luz de los 3.020 que han gastado los clubes ingleses. En el caso español, la cifra pulveriza los registros de las pasadas temporadas: 666 millones en 2025, 597 en 2024, 417 en 2023...

El crecimiento del fútbol femenino

Todo esto en fútbol masculino. En el femenino, aunque las cifras totalmente son evidentemente mucho más modestas, el crecimiento en los últimos cursos es exponencial. Los datos de FIFA reflejan una inversión total de 28,6 millones de dólares, más del doble que en el verano de 2025 (12,3) y a años luz del mercado de 2022, cuando el volumen total de traspasos movió apenas 1,2 millones.

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En el mercado femenino, la liga inglesa ha sido la más inversora, con 8 millones, seguida de cerca por la española, con 6,6. Entre ambas absorben la mitad del gasto total mundial. Si se suman los 4,9 de la alemana, estas tres ligas superan dos tercios del total. En el caso de la Liga F, se ha producido un incremento del 35% con respecto a 2025.