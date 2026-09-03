El gran negocio de vender canteranos: el Real Madrid lo exprime y el Barça lo empieza a explorar

El Real Madrid ha realizado este verano cuatro fichajes con pago de traspaso por los que ha abonado 225 millones de euros fijos, que pueden llegar a crecer con diferentes variables. Han sido 125 millones por Diomande, 55 por Cucurella, 25 por Espí y 20 por Dumfries. Pues bien, casi todo el desembolso, unos 210 millones los ha financiado vendiendo canteranos con los que no cuenta en el medio plazo.

El club blanco hace tiempo que no es capaz de hacer hueco en su plantilla a grandes proyectos de futbolistas criados en su cantera, pero compensa la falta de rentabilidad deportivas de La Fábrica con traspasos millonarios. En la mayoría de casos, con opciones de recompra, derechos de tanteos posteriores y la conservación de la mitad de los derechos federativos de los jugadores. Una práctica que, a menos escala, también está explorando el Barça, que ha ingresado cerca de 45 millones de euros por canteranos que no entraban en los planes de Hansi Flick.

Las ventas del Real Madrid

De los 13 canteranos por los que ha ingresado dinero el Real Madrid (sin contar a Fran García), solo Gonzalo García (40 millones) pertenecía al primer equipo. El delantero se ha marchado al Fulham de Álvaro Arbeloa, mismo destino que César Palacios (10) y Manuel Ángel Morán (4), dos jugadores a los que el entrenador salmantino dio minutos la pasada temporada en el Santiago Bernabéu.

Jacobo Ortega (10), Víctor Valdepeñas (8) y Fran González (3) son los otros tres futbolistas que el año pasado jugaban el año pasado en las categorías inferiores del Real Madrid y han abandonado este verano el club blanco. Como en los otros casos, el club blanco ha negociado el control a medio plazo del futuro de todos ellos: o regresan al Bernabéu mediante una recompra o generarán ingresos futuros en caso de un futuro traspaso de su nuevo club.

Víctor Muñoz ha tenido un gran estreno en el Liverpool. / Peter Byrne/PA Wire/dpa / Europa Press

Y esta última vía es la que de verdad ha generado grandes plusvalía al Real Madrid este verano. Víctor Muñoz (20,5), Mario Gila (15), Álex Jiménez (12,5), Álvaro Rodríguez (12,5), Chema Andrés (11,5) y Mario Martín (3) ya no pertenecían al club blanco, pero han engordado sus arcas tras ser traspasados por los clubs que en su día le compraron al Madrid el 50% de sus derechos federativos. Varios de ellos, ni siquiera llegaron a debutar en el primer equipo.

Mención aparte merece el caso de Nico Paz (60). El Madrid le vendió al Como la mitad de su ficha el año pasado y este verano, en una compleja operación, le ha traspasado el otro 50%, garantizándose una opción de recompra por valor de 80 millones. El deseo del internacional argentino de seguir a las órdenes de Cesc Fàbregas motivó la operación más rentable del Madrid este verano.

Las ventas del Barça

El Barça, por su parte, ha ingresado 44,5 millones por ocho futbolistas de su cantera, sin contar pellizcos casi anécdoticos por derechos de formación por jugadores como Cucurella o Nico González, ni los 11 millones que ha pagado el Mónaco por Ansu Fati, al ser un jugador ya muy asentado en la élite desde hace más de un lustro. Marc Casadó y Alejandro Balde pudieron engordar la cuenta, pero el primero finalmente salió cedido y el lateral permanece en la plantilla.

Como viene haciendo el Madrid, el club azulgrana también ha apostado este verano por vender el 50% de algunos canteranos, conservando una opción preferentes de recompra. Tommy Marqués (11 millones), Héctor Fort (8,5), Jofre Torrents (6), Guille Fernández (4), Toni Fernández (4) y Álvaro Cortés (3,4) han dejado el Barça este verano con esa fórmula. La misma que utilizó el club con Jan Virgili (4,5) hace un año y que ahora le ha reportado un nuevo ingreso tras pasar del Mallorca al Brujas.

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El último caso es el de Iñaki Peña (3), un ejemplo diferente por la edad del futbolista (27 años) y porque se ha desvinculado definitivamente del Barça, que no se ha reservado ninguna opción preferencial por sus derechos. En total, unos 44,5 millones de euros, casi tanto como lo que ingresó por Ferran Torres y más del doble de lo que pagó por Adeyemi. La Masia, además de abastecer al primer equipo, también llena las cuentas azulgranas.