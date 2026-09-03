Espart y Fariñas, la tercera camada de Flick en el Barça

Brian Fariñas lucirá el 4 y Xavi Espart ya ha lucido el 12. Son los nuevos hijos que ha alumbrado Hansi Flick en el nacimiento de su tercera temporada en el Barça.

A la espera de que respondan a la confianza de papá, que les ha concedido la camiseta del primer equipo cuando podrían seguir llevando la identificación del filial, el 28 y el 32 como han exhibido en la pretemporada, por ejemplo, los dos canteranos forman la camada 3.0 del entrenador alemán.

Por primera vez en mucho tiempo, el Barça ha ocupado las 25 fichas del primer equipo. Todo lo bueno de la cantera ya está incorporado al grupo, y notables excedentes de cupo (Marc Casadó, Álvaro Cortés, Jofre Torrents, Tommy Marqués...) han tenido que buscar una salida fuera de casa con la esperanza de volver en un futuro. Diez de los 25 jugadores han brotado de los campos de Sant Joan Despí. De ahí que el Barça presente la plantilla más joven de la Liga, con una media de edad de 24,4 años.

Xavi Espart conduce el balón durante del partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

La apropiación

Flick ha incrustado a Fariñas (20 años) y Espart (19) a la familia sin necesidad, pero convencido de que la alegrarán. Espart, de formación centrocampista, ha brillado como lateral izquierdo hasta tal punto que ha apagado a sus dos competidores por un puesto que no es el suyo, pero del que se ha apropiado. Alejandro Balde no ha jugado ni un minuto y João Cancelo solo 28, el que menos de la plantilla. Fariñas, otro centrocampista, peleará en la salvaje jungla, por concurrida (son ocho jugadores para tres sitios), pero Flick intuye que dará guerra también en la defensa como su hermano Espart.

Flick, en este sentido, conserva el mismo pensamiento y apertura de miras que tuvo en los dos veranos precedentes para dar vuelo a jóvenes desconocidos, aunque en aquellas ocasiones un punto forzado por la falta de dinero en fichajes. Los éxitos avalan su filosofía.

Brian Fariñas, durante el triangular de pretemporada entre el FC Barcelona, el Udinese y el Nottingham Forest. / Dani Barbeito / SPO

El verano de los Marcs

El técnico alemán aterrizó en 2024 y abordó una pretemporada con canteranos después de la Eurocopa. En la plantilla ya estaban Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort y Fermín con decenas de partidos en Primera con Xavi Hernández. Pero Hansi parió dos jugadores que iban a convertirse en básicos.

No sintió vértigo mi miedo para dar el timón a los Marcs, Casadó y Bernal y condujeran al Barça a las tres primeras victorias de la Liga que se conquistó nueve meses después. Casadó fue un elemento importante; Bernal la personificación de la desgracia con la lesión de ligamentos cruzado de la rodilla que le apartó más de un año. Regresó la pasada temporada y se asentó en la titularidad, que no ha abandonado.

Marc Casadó y Marc Bernal, de fondo, en la disputa del Joan Gamper de 2024 frente al Mónaco. / Dani Barbeito / SPO

Después de los gemelos, Flick tuvo un nuevo descendiente. Nadie esperaba que Gerard Martín, ocasional relevo de Balde en el lateral izquierdo, se convirtiera en el sustituto de Iñigo Martínez. La llorera por la marcha del carismático central vasco duró dos telediarios. Las dos jornadas que Martín no jugó por no haber sido inscrito. Disputó 51 partidos de 57 posibles, sin lesiones, con un partido de sanción y tres descansos que le dio papá Hansi.

Gerard Martín presiona a Antoine Griezmann en el partido frente al Atlético de la Champions League 2025-26. / Valentí Enrich / SPO

Un hijo rebelde

Hubo otros hijos. Uno salió rebelde y quiso abandonar la casa familiar. Dro Fernández era otro alumbramiento veraniego, menor de edad, que en enero se marchó al París Saint-Germain. Un desagradecido a ojos de Hansi. El entrenador pilló un berrinche monumental.

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Brian Fariñas Pérez (Benicarló, 9 de febrero de 2006) llegó al Barça en 2018 procedente del Villarreal y aún no ha debutado en la Liga. Flick frenó durante el verano la cesión al Girona. Le quería para sí tras verle trabajar a sus órdenes. Xavier Espart Font (Barcelona, 21 de mayo de 2007) lleva toda la vida en el Barça. Desde los 8 años, ha subido todos los escalones hasta el final.