Bryan Zaragoza: "Manolo me ha pedido que sea yo, que sea el Bryan de siempre"

El Espanyol cierra el mercado de verano con siete fichajes, despidiendo así el primer gran despliegue de trabajo del nuevo director deportivo blanquiazul, Ramón Rodríguez 'Monchi', que llegó al cargo en la entidad catalana en mayo de 2026. En cuanto a nombres propios, probablemente el fichaje, sobre el papel, más destacado es el de extremo Bryan Zaragoza, que ha sido presentado este jueves junto al defensa Andoni Gorosabel. Ambos futbolistas han sido las últimas incorporaciones del mercado de fichajes del club blanquiazul de esta temporada.

El extremo andaluz, de 24 años y cedido por el Bayern de Múnich, con opcióna compra por 8 millones, confesó en sus primeras declaraciones como blanquiazul que busca disfrutar de nuevo. La dirección general deportiva y el cuerpo técnico buscaban rendimiento inmediato y las caras nuevas, en líneas generales, han respondido. La afición periquita espera el posible debut del extremo Bryan Zaragoza, este domingo contra el Sevilla en el RCDE Stadium, sobre el que hay puestas muchas esperanzas. Internacional absoluto con España, el futbolista se formó y debutó en la élite con el Granada y posteriormente pasó por Bayern, Osasuna, Celta y Roma.

En sus primeras declaraciones como jugador perico, Zaragoza explicó que había sido una negociación larga y que había hecho un esfuerzo para poder recalar en el Espanyol, una opción que, según sus propias palabras, era la que quería. Su objetivo, aseguró, pasa por recuperar las buenas sensaciones y volver a disfrutar sobre el terreno de juego. "Estoy contento porque estoy donde quería estar. Se ha generado ilusión con mi fichaje y eso es bueno. No siento presión, he venido a hacer mi trabajo", afirmó Zaragoza tras afirmar Monchi que el jugador había hecho un "importante esfuerzo económico" por venir al Espanyol.

"Ahora necesito estabilidad y estar en un club un tiempo. El Espanyol es ideal y a eso he venido a quedarme lo máximo posible", afirmó en relacióna su salida del Bayern y la Roma. “Como en España, no estoy en ningún sitio”, zanjó. "Mi prioridad es jugar y ser feliz, he venido aquí para eso. Manolo me pide que sea yo, que sea el Bryan de siempre", añadió.

Para el jugador, el Espanyol puede ser una vía posible para volver a la selección y considera que el proyecto es "ideal" para su juego, que considera listo a pesar de no haber podido tener una pretemporada fácil a causa de la inflamación de la rodilla que tuvo a finales de la temporada pasada. El futbolista llega después de haber pasado por varios clubes desde su fichaje por el Bayern, que posteriormente lo cedió a Osasuna, Celta y Roma.

Objetivo permanencia

El último movimiento del Espanyol en el mercado fue Andoni Gorosabel. El lateral derecho guipuzcoano, nacido en Arrasate el 4 de agosto de 1996, llega cedido por el Athletic Club hasta final de temporada y el acuerdo incluye una opción de compra. Acumunalndo más de 246 partidos oficiales entre Real Sociedad, Deportivo Alavés y Athletic Club, el defensa fue campeón de la Copa del Rey en 2020 con el conjunto donostiarra. Tras superar el reconocimiento médico en la Clínica Corachan, firmó su contrato y comenzó su nueva etapa como futbolista blanquiazul.

En sus primeras palabras como jugador del Espanyol, el defensa destacó la tradición del club y su relación con la afición. "El Espanyol es un equipo que compite todos sus partidos y en casa es fuerte. La permanencia es el primer objetivo y a partir de ahí mejorar todo lo que sea posible", afirmó. Tras tan solo dos días en Barcelona y a pesar de que aseguró que todavía no ha tenido tiempo de hablar en profundidad con el técnico, el jugador afirmó que "Manolo es muy cercano al jugador. Te hace que mejores y lo vive".

El lateral llega, además, con la pretemporada ya avanzada. Según explicó en su presentación, venía de una preparación marcada por un problema en el abductor y no había disputado ningún amistoso, por lo que su intención era recuperar cuanto antes el ritmo de competición y empezar a aportar cuando el entrenador lo considerase oportuno.

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El Espanyol afronta así el inicio de la temporada con las últimas incorporaciones ya cerradas. El próximo compromiso liguero será el domingo 6 de septiembre ante el Sevilla FC en el RCDE Stadium, después de las tres primeras jornadas del campeonato frente a Levante, Real Madrid y Real Sociedad.