Las pruebas médicas descartan una lesión grave de Bisiwu

Las pruebas médicas realizada este jueves por la mañana al extremo del Barcelona Jesse Bisiwu han confirmado que el futbolista sufrió únicamente una contusión en la pierna izquierda durante la final de la Copa Catalunya contra el Sabadell, según ha anunciado el club azulgrana.

El futbolista belga, de 18 años, recibió un golpe durante el partido y se retiró del campo en camilla, con visibles gestos de dolor, pero los exámenes han descartado que sufra ninguna lesión grave.

El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero belga Jesse Bisiwu / FCB

De hecho, el Barcelona prevé que se reincorpore a los entrenamientos en "un breve plazo", sin especificar en ningún caso la duración.

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Bisiwu ha recalado este verano en el Barcelona procedente del Brujas y, aunque iniciará la temporada con ficha del filial, seguirá en dinámica del primer equipo tras completar la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.