Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Ronda LitoralPedro SánchezCeutaMarruecosGloria SteinemBebé La MinaFelipe VIElecciones Estados UnidosTelecincoCandidatas OscarAudiencias tv
instagramlinkedin

ACTUALIDAD AZULGRANA

Las pruebas médicas descartan una lesión grave de Bisiwu

El joven extremo belga del filial azulgrana sufre solo una contusión que se produjo en la final de la Copa Catalunya contra el Sabadell

Bisiwu, tras resultar lesionado en la final de la Copa Catalunya.

Bisiwu, tras resultar lesionado en la final de la Copa Catalunya. / Valentí Enrich / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las pruebas médicas realizada este jueves por la mañana al extremo del Barcelona Jesse Bisiwu han confirmado que el futbolista sufrió únicamente una contusión en la pierna izquierda durante la final de la Copa Catalunya contra el Sabadell, según ha anunciado el club azulgrana.

El futbolista belga, de 18 años, recibió un golpe durante el partido y se retiró del campo en camilla, con visibles gestos de dolor, pero los exámenes han descartado que sufra ninguna lesión grave.

El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero belga Jesse Bisiwu

El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero belga Jesse Bisiwu / FCB

De hecho, el Barcelona prevé que se reincorpore a los entrenamientos en "un breve plazo", sin especificar en ningún caso la duración.

Noticias relacionadas

Bisiwu ha recalado este verano en el Barcelona procedente del Brujas y, aunque iniciará la temporada con ficha del filial, seguirá en dinámica del primer equipo tras completar la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La operación de Pogacar fue muy complicada y pone inviable el Mundial de Canadá
  2. Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: 'Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida
  3. Acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección: 'Es un avance enorme
  4. Casadó se marcha cedido al Deportivo y el Manchester City revienta la banca por Enzo Fernández
  5. Márquez: 'Ahora disfruto cada victoria porque no sé si será la última
  6. Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba
  7. FC Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: última hora y resultados del partido de LaLiga
  8. Dall'Igna: '¿Márquez? El campeón, sencillamente genial, no necesita más explicaciones

Las pruebas médicas descartan una lesión grave de Bisiwu

Las pruebas médicas descartan una lesión grave de Bisiwu

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

Sigue en directo la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Mikel Oyarzabal (29 años): "Mis padres me han inculcado que el talento sin trabajo y sin esfuerzo no sirve para nada. Los momentos más felices eran las comidas en casa de mis abuelos"

Mikel Oyarzabal (29 años): "Mis padres me han inculcado que el talento sin trabajo y sin esfuerzo no sirve para nada. Los momentos más felices eran las comidas en casa de mis abuelos"

Fernando Torres (42 años): "Siempre que mi padre podía jugaba conmigo, especialmente en Gastrar; es una pequeña aldea del concello de Boqueixón, en A Coruña, donde pasaba las vacaciones con la familia. Un año después, mis padres compraron una casa en Estorde, en la gallega Costa da Morte"

Fernando Torres (42 años): "Siempre que mi padre podía jugaba conmigo, especialmente en Gastrar; es una pequeña aldea del concello de Boqueixón, en A Coruña, donde pasaba las vacaciones con la familia. Un año después, mis padres compraron una casa en Estorde, en la gallega Costa da Morte"

El gran negocio de vender canteranos: el Real Madrid lo exprime y el Barça lo empieza a explorar

El gran negocio de vender canteranos: el Real Madrid lo exprime y el Barça lo empieza a explorar

Lautaro Martínez: "El interés del Barcelona ha sido un honor para mí, pero mi vida está en Milán"

Lautaro Martínez: "El interés del Barcelona ha sido un honor para mí, pero mi vida está en Milán"

Alcaraz se tomará descansos: "Haré pausas de uno o dos meses, voy a faltar a algunos torneos"

Alcaraz se tomará descansos: "Haré pausas de uno o dos meses, voy a faltar a algunos torneos"