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La beatificación de Mou

El entrenador del Real Madrid José Mourinho felicita a Vinicius Jr. tras el cambio durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho felicita a Vinicius Jr. tras el cambio durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

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Carme Barceló

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No hay nada como subirse semanalmente a un tren de alta velocidad y vivir in situ al madridismo. El del carnet de socio, el de la calle y el del entorno, léase el del palco y el de los voceros. Dos temporadas asistiendo a los éxitos del Barça de Flick y sin llevarse un título decente a la boca han obligado a Florentino Pérez a gastarse lo que quería, lo que no y a entregar su penúltimo proyecto al único técnico que le gusta y le cae bien de verdad. Eso vale más que cualquier curriculum profesional o recomendación de cualquier experto, se lo puedo asegurar.

Traer de nuevo a Mourinho ya ha sido considerado en la capital como el mejor fichaje del Real Madrid, por delante de los 120 millones pagados por Diomande (que, de momento, apenas ha jugado 50 minutos en tres partidos) y el resto de incorporaciones más o menos galácticas.

Si nos atenemos a las informaciones de los medios, el técnico portugués ha aterrizado en el vestuario extendiendo sus alas blancas y abrazando a queridos, aceptados y díscolos. Comen juntos, todo son sonrisas, aceptan sin rechistar los nuevos métodos de trabajo y, en definitiva, todo lo que huela a Mou es sinónimo de excelencia. El proceso de beatificación viene acompañado de una actitud del entrenador, en sus apariciones públicas cuando menos, más tranquila y sosegada.

Mourinho considera &quot;un ‘feeling’ positivo&quot; que no se filtre el once inicial del equipo

Mourinho, en rueda de prensa. / EFE

Aunque nadie olvida su dedo, ahora el camino lo señalan dos brazos abiertos en los que todos tienen cabida. ¿Se lo creen? Servidora, no. Peino tantas canas como él y este nuevo The Special One es la pantalla del que sigue agazapado a la espera del zarpazo. De entrada, ya dijo la suya sobre el tema Negreira como hizo su antecesor nada más sentarse en el banquillo. Es un mantra que no replicó Xabi Alonso y así le lució el pelo. También ha avisado sobre lo que les espera a los ‘topos’, una de sus obsesiones.

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