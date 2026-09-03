La Asamblea de Compromisarios del Barça será el sábado 19 de septiembre, y otra vez telemática

La directiva del FC Barcelona ha fijado la celebración de la Asamblea General Ordinaria para el sábado 19 de septiembre a partir de las 9.30 horas de la mañana (10 h. en segunda convocatoria). La junta de Joan Laporta repetirá el formato telemático de la cita, sin la asistencia física de los socios compromisarios elegidos. Una decisión excepcional a raíz de la pandemia que el presidente ha establecido como habitual. La Mesa quedará constituida en el Auditori 1899.

La asamblea tampoco coincidirá con un partido del primer equipo en el Camp Nou, uno de los preceptos tradicionales para fomentar la presencia de los socios, innecesaria ahora por la convocatoria vía internet. Ese sábado el Barça de Hansi Flick visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche.

Los directivos se han reunido este jueves para anunciar la fecha de la asamblea, pero sin detallar el orden del día, que se producirá este viernes, una vez ultimada la información que se facilitará a los socios. Básicamente, el balance de resultados de la temporada y el presupuesto para la campaña 2026-27.

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La nota del club, sin embargo, resaltó que el ejercicio económico presenta "resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva", a pesar de las limitaciones del aforo del Camp Nou, todavía reducido a menos de 60.000 personas por las obras del Espai Barça. Sin embargo, la explotación del estadio ha sido uno de los factores que ha permitido al Barça traspasar la barrera de los mil millones de ingresos. Asimismo, han aumentado los contratos con patrocinadores y la venta de merchandising.