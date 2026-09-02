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El Sabadell se proclama campeón de la Copa Catalunya al batir al Barça Atlètic y Jesse Bisiwu se lesiona

Bisiwu, con muletas tras el Sabadell-Barça Atlètic.

Bisiwu, con muletas tras el Sabadell-Barça Atlètic. / Valentí Enrich / SPO

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EFE

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Barcelona
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El Sabadell se proclamó este miércoles campeón de la Copa Catalunya por segunda vez en su historia al superar por 2-1 al Barça Atlètic donde cayó lesionado el joven extremo belga Jesse Bisiwu, fichado del Brujas.

El Sabadell dio continuidad al buen momento que ya ha mostrado en LaLiga Hypermotion, donde acumula dos empates a domicilio y una victoria contra el Almería, en las tres jornadas disputadas.

El Sabadell jugó con hasta nueve titulares, fue superior en ocasiones y se impuso con goles de Nicholas Gioacchini y Yanis Rahmani en los minutos 4 y 87.

El equipo dirigido por Juliano Belletti, dos categorías inferior, empató de manera provisional por mediación del defensa Hafiz Gariba, pero acabó perdiendo.

La nota negativa del partido fue la lesión del joven extremo belga Jesse Bisiwu, por el que el Barcelona ha pagado ocho millones al Brujas este verano: se retiró del campo en camilla después de recibir un pisostón de un rival, con gestos de dolor y frustración.

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asm/apa

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