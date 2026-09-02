Marc Casadó y su amarga salida del Barça: "Ya he hablado con el club y todos tenemos cosas que mejorar"

Marc Casadó pagaba con la cara. En el aeropuerto de El Prat, a punto de coger el vuelo hacia A Coruña y firmar su cesión por el Deportivo, mostraba una expresión seria, de contrariedad reprimida. Dejar el club de su vida ha debido ser un trago amargo. Sus declaraciones ante los medios de comunicación concentrados en la terminal conjuntaban la mala sensación de la marcha y la esperanza de sentirse valorado en otro equipo, uno que le ha resultado atractivo ante la imposibilidad de contar con el favor de Hansi Flick.

"El Dépor está montando un buen proyecto. Lo afronto con ganas e ilusión. Dejar de jugar en el Barça siempre es complicado, pero el Dépor me ha propuesto un proyecto muy guapo. Estoy ilusionado con lo que llega", afirmó el centrocampista catalán con un tono que no parecía el más entusiasmado. Seguro que una vez en Riazor su expresión cambiará.

Ciertamente, el Depor ha sido uno de los grandes animadores del mercado, con una inversión económica que roza los 26 millones de euros para firmar a jugadores de nivel como el portero Leo Román (Mallorca), el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) y el uruguayo José María Giménez (Atlético de Madrid), entre otros.

Opción de compra

Casadó, que termina contrato en junio de 2028, no entraba en los planes de Flick y, aunque la entidad azulgrana priorizaba una venta, el jugador se inclinó por el proyecto del equipo gallego para continuar su carrera en la Liga española sin desvincularse por completo del Barça, desoyendo el interés de Turquía y Arabia Saudí en forma de traspaso. El Depor tiene una opción de compra de 30 millones, el precio por el que tenía el Barça tasado al jugador internacional.

En las últimas semanas, Casadó se ha entrenado al margen de sus compañeros, una medida que tomó el club azulgrana para evitar riesgos con los jugadores transferibles después de que el delantero Roony Bardghji, uno de los futbolistas que la dirección deportiva pretendía traspasar, sufriera una grave lesión en la rodilla derecha en un entrenamiento.

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"Ya he hablado con el club y todos tenemos cosas que mejorar", respondió Casado al ser preguntado por si le molestó la postura que tomó la entidad azulgrana antes de su salida a préstamo al Deportivo. Se hizo evidente que sí, que no le acabó de agradar esa decisión. Empieza para él una etapa nueva en la que reivindicarse y recuperar el buen fútbol que exhibió en el primer año de Flick.