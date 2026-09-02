APUNTE
Fichemos a Pogacar
Existe una máxima histórica que apunta a que el destino final de cada temporada -y esta, con la igualdad imperante entre los clubs, todavía más- consiste en obtener el máximo número de puntos en el tramo de los últimos diez partidos. Por muy cerca que estemos (el Espanyol u otro club) del pozo, si en la tanda de los diez últimos se optimizan los resultados, te acabas salvando. Bien, pues he ojeado el calendario y no estoy muy de acuerdo con dicha máxima.
Para concretar: esta temporada la Liga se acaba en casa el 30 de mayo. En los últimos diez partidos viajamos al Bernabéu, Getafe, Camp Nou, Martínez Valero, La Cartuja y Riazor. Y vienen al RCD Stadium el Athletic, el Málaga, la Real Sociedad, el Valencia y el Alavés. Yo ya llevo el pañal puesto.
Pero hay que ser optimistas. En los últimos días hemos fichado a Bryan Zaragoza y a Gorosabel. Bueno, hemos fichado… Para ser ecuánimes y exactos, quien lo ha contratado ha sido la empresa Velocity Sports Limited, actual propietaria del RCD Espanyol. Tengo la sensación de que esto lo tenemos poco en cuenta, porque en otra época mucha gente mencionaba a Rástar, cosa que ahora pocos lo hacen con la actual empresa.
Son buenos refuerzos. Pero ahora que ha venido a Barcelona a operarse tras su accidente en la Vuelta una bestia humana más conocida por Tadej Pogacar, yo al esloveno lo enviaba desde la Dexeus a Cornellà El Prat y que el domingo ante el Sevilla salga al campo con una peluca similar a las greñas de Dolan. Con este tío en el campo no hay rival que nos aguante un asalto.
Acabo recordándome de Gerard Piqué, embajador constante de la causa perica porque cada vez que nos menciona nos sale a precio cero. El exfutbolista grabó y emitió un video este pasado lunes en el que vaticinaba (y en el fondo deseaba) el descenso del Espanyol, junto con Levante y Racing. ¡Si es que para divertirse, en el fondo nos necesita!
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