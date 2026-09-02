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Acuerdo histórico

Ana Peleteiro cuestiona el plan de la RFEF para congelar óvulos: "No lo vendan como una medida feminista"

Las claves del acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección

La atleta gallega pone el foco en la conciliación y advierte del riesgo de que una herramienta de reproducción asistida termine convirtiéndose en una presión para las deportistas

La atleta Ana Peleteiro durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

La atleta Ana Peleteiro durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). / JORGE GIL / EUROPA PRESS

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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La historica iniciativa acordada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para facilitar la congelación de óvulos a las futbolistas internacionales ha levantado en el mundo del deporte una fuerte polémica entre quienes la apoyan y quienes, como la atleta Ana Peleteiro, no la consideran para nada acertada. La medallista olímpica española ha queirdo entrar en el debate sobre la maternidad en el deporte de élite recientemente pronunciándose sobre la iniciativa considerando que presentar esta propuesta como una medida de carácter feminista puede ocultar un problema más profundo como es la dificultad que todavía encuentran las deportistas para compatibilizar una carrera profesional de alto nivel con su deseo de ser madres.

La triplista gallega compartió su reflexión a través de un vídeo publicado en Instagram, en el que cuestionó el planteamiento de la Federación y, sobre todo, las razones que pueden llevar a una institución deportiva a promover este tipo de soluciones. A su juicio, el debate no debería centrarse únicamente en ofrecer a las jugadoras la posibilidad de posponer su maternidad, sino en conseguir que tener hijos no suponga un obstáculo para continuar compitiendo."¿Y si una medida que se nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista?", empieza diciendo en el vídeo. "¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres, o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Son dos cosas muy diferentes", insiste.

Para la atleta, que detuvo momentáneamente su carrera anteriormente para ser madre, no es lo mismo proporcionar una alternativa reproductiva que modificar las condiciones del deporte profesional para que las mujeres puedan decidir cuándo quieren ser madres sin que esa decisión comprometa sus carreras.

"Que no vendan que es feminista", viene a plantear la deportista en su crítica, al considerar que el problema no está en que una mujer pueda congelar sus óvulos, sino en que esta opción pueda terminar funcionando como una solución para que las estructuras deportivas no tengan que adaptarse a la maternidad.

La conciliación, en el centro del debate

La atleta considera que existen otras medidas que deberían ocupar un lugar prioritario en las políticas destinadas a las deportistas. Entre ellas, reclama que los contratos estén protegidos durante el embarazo, que las jugadoras tengan garantizada su vuelta a la competición y que se respeten tanto los períodos de recuperación como los tiempos necesarios después del parto. También defiende que las deportistas puedan contar con recursos que hagan posible el cuidado de sus hijos mientras desarrollan su actividad profesional.

De no conseguir avanzar en esas áreas, la atleta cuestiona que retrasar la maternidad pueda convertirse en la respuesta habitual a un problema que, en realidad, tiene un componente laboral y estructural.

El temor a que deje de ser una opción

Otro de los argumentos que plantea Peleteiro tiene que ver con la relación entre la deportista y la institución que financia el tratamiento. La congelación de óvulos es, en principio, una decisión personal. Sin embargo, la gallega advierte de que la situación puede cambiar cuando esa posibilidad es ofrecida por el mismo organismo del que depende la carrera profesional de las jugadoras.

Su preocupación es que lo que inicialmente se presenta como una opción termine generando una expectativa. Es decir, que una futbolista pueda llegar a sentir que, si tiene a su disposición la posibilidad de preservar su fertilidad, debería utilizarla antes de plantearse un embarazo durante su etapa competitiva. Para Peleteiro, ahí aparece una contradicción ya que considera que una iniciativa que pretende ampliar las posibilidades de elección de las mujeres podría acabar condicionando precisamente una decisión que debería ser exclusivamente individual.

La propuesta de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol prepara un programa destinado a las jugadoras de la selección española que contempla financiar tratamientos de congelación de óvulos mediante un acuerdo con una clínica especializada. La iniciativa surgió después de que algunas de las internacionales, entre ellas Alexia Putellas, trasladaran sus inquietudes sobre la maternidad y la continuidad de sus carreras deportivas.

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El proyecto está previsto que se presente oficialmente durante la segunda mitad de septiembre junto a la Clínica Tambre y pretende ofrecer a las futbolistas una herramienta para compatibilizar sus aspiraciones profesionales con sus futuros proyectos familiares.

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