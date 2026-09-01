La victoria de Mas en la Vuelta alentaría la continuidad del Movistar

El futuro del equipo Movistar podría dar un giro positivo en el supuesto de que Enric Mas gane la edición 2026 de la Vuelta, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a Telefónica. En estos momentos, se trabaja para la incorporación de un segundo patrocinador, tarea que se ha encargado a la agencia You First Gersh, dirigida por David Brabender, hijo de la leyenda madridista del baloncesto Wayne Brabender.

La inversión de Telefónica está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2029, pero la continuidad de la escuadra ciclista, más allá de esta fecha, no figuraba en los planes de la compañía. Todo puede cambiar si se logra la conquista de la Vuelta, siempre vinculado al hecho de la entrada de una firma comercial como segundo patrocinador. Las conversaciones, en estos momentos, se centran en acabar de convencer a una de las varias marcas que están mostrando interés en entrar a formar parte de la familia ciclista.

Enric Mas y Paula Blasi

Enric Mas, por su parte, tiene contrato firmado con el Movistar hasta finales de 2027 y se trabaja en la incorporación de nuevos corredores. El presupuesto, que se mueve entre los 20 y 25 millones de euros, alejadísimo de las cifras que mueve el UAE de Tadej Pogacar, siempre es un impedimento para la contratación de alguna de las grandes figuras del pelotón mundial, o al menos para pujar por ellas. Un segundo patrocinador alimentaría las posibilidades de fichajes que en ciclismo acostumbran a cerrarse en esta época del año.

Asimismo, las mismas fuentes se ven animadas en que pueda cerrarse la contratación de Paula Blasi para la escuadra femenina del Movistar, lo que sería otro punto de inflexión importante para acabar de animar a un segundo patrocinador, ya que no hay distinción de marcas entre hombres y mujeres a la hora de afrontar la competición.

Enric Mas triunfa en Aitana. / Javier Lizón / EFE

El impedimento para que se oficialice el fichaje de la corredora catalana radica en solucionar un precontrato que la ciclista firmó en primavera con el conjunto Lidl-Trek, ya que está encarrilado el pago de la cláusula de rescisión con el UAE. Estas mismas fuentes, de todas formas, rebajan la cifra de un millón de euros como montante del fichaje de la corredora revelación de la temporada ciclista.

Desde 2011

El Movistar entró en el mundo del ciclismo en la temporada 2011 para reemplazar a la entidad bancaria francesa de Caise d’Epargne y hacerse cargo del conjunto español más histórico creado por José Miguel Echávarri en 1980. Luego pasó a denominarse Banesto, marca con la que Miguel Induráin conquistó los cinco Tours antes de conocerse como Illes Balears.

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Eusebio Unzué, que era el segundo director desde los inicios del equipo, tomó las riendas en 2008, tras la jubilación de Echávarri. Con las diferentes denominaciones han ganado siete Tours, cuatro Vueltas y cuatro Giros con más de 120 victorias de etapas en las tres grandes rondas por etapas.