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Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba

En directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes del 1 de septiembre: altas, bajas...

El delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez (d) y su compañero surcoreano Kang In (i) asisten al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Majadahonda, en Madrid, este martes.

El delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez (d) y su compañero surcoreano Kang In (i) asisten al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Majadahonda, en Madrid, este martes. / Chema Moya / EFE

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