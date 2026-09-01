Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba

El Atlético tantea el fichaje del argentino Tagliafico

El Atlético sondea el mercado de laterales izquierdos y Mateu Alemany ha fijado su atención en Nicolás Tagliafico, el defensa argentino de 34 años, al que el Olympique de Lyon ha abierto las puertas. El problema de los rojiblancos es que la Juventus también puja por él. Tagliafico es un jugador del gusto de Diego Pablo Simeone, con un perfil muy diferente al de Alejandro Grimaldo. Las conversaciones están abiertas y al futbolista le seduce la opción del Atlético.