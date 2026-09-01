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Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba
En directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes del 1 de septiembre: altas, bajas...
Fernández-Pardo ficha por el Newcastle
Una de las operaciones más caras de este último día de mercado ya se ha concreto. Matías Fernández-Pardo, delantero belga de origen español, se ha comprometido con el Newcastle, que paga alrededor de 60 millones de euros al Lille por sus servicios. Su fichaje implica la salida de Nick Woltemade, que se marcha cedido a la Juventus, que a su vez libera a Jonathan David rumbo al Atlético, también a préstamo.
Julián Álvarez se queda en el Atlético
Finalmente, Julián Álvarez seguirá una temporada más (o al menos hasta enero) en el Atlético. Pese a la presión ejercida por el argentino, su traspaso al Barça llevaba muchas semanas descartado para la entidad rojiblanca y la vía de escape rumbo al Arsenal no se ha concretado, sobre todo por el rechazo del propio futbolista. Julián ha entrenado hoy a las órdenes de Simeone, empezando a cerrar la herida abierta con la afición durante el verano.
OFICIAL: Gabriel Jesús ya es del Barça
El Barça ha anunciado hace unos minutos el fichaje de Gabriel Jesús. El delantero brasileño, que llegó ayer a Barcelona, firma finalmente por tres temporadas, en lugar de hacer por dos con unas opcional, como estaba previsto. Paga el club azulgrana 10 millones de euros más variables por el que será el único 'nueve' puro de la plantilla de Hansi Flick.
El Atlético tantea el fichaje del argentino Tagliafico
El Atlético sondea el mercado de laterales izquierdos y Mateu Alemany ha fijado su atención en Nicolás Tagliafico, el defensa argentino de 34 años, al que el Olympique de Lyon ha abierto las puertas. El problema de los rojiblancos es que la Juventus también puja por él. Tagliafico es un jugador del gusto de Diego Pablo Simeone, con un perfil muy diferente al de Alejandro Grimaldo. Las conversaciones están abiertas y al futbolista le seduce la opción del Atlético.
El Levante vende al América a Caros Álvarez por 6 millones
El América de México ha cerrado el fichaje de Carlos Álvarez por seis millones de euros. El Levante libera así una plaza mientras sigue peinando el mercado e ingresa un dinero del que el 30% del traspaso corresponderá al Sevilla, club de origen del futbolista.
Manuel Ángel, el tercer canterano blanco para Arbeloa
El Fulham ha cerrado con el Real Madrid el traspaso de Manuel Ángel, el tercer canterano blanco con el que se hace el club inglés que dirige el que fuera técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa. El centrocampista de 22 años, que sigue el mismo camino que Gonzalo García y César Palacios, ha sido traspaso al Fulham, pero el conjunto blanco se guarda un porcentaje de una futura venta y derechos de tanteo como en los dos casos anteriores.
Aarón Martín refuerza la defensa del Racing
El español Aarón Martín reforzará la defensa del Racing para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo llega procedente del Genoa y vuelve a LaLiga porque ya había pasado anteriormente por Espanyol y Celta. Ha disputado 91 partidos en la Serie A con la camiseta del conjunto italiano. El futbolista, que además cuenta en su haber con 116 encuentros en la Bundesliga y 81 en LaLiga, ha rubricado un contrato que le unirá al club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027, aunque puede prorrogarse.
Osasuna refuerza su ataque con el francés Del Castillo
Osasuna ha concretado la incorporación del delantero Romain Del Castillo. Los rojillos han cerrado un acuerdo con el Stade Brestois por el traspaso del atacante francés, que costará un millón de euros al equipo navarro y vinculará al atacante con el club navarro durante las próximas dos temporadas. Según informa Osasuna a ese millón de euros del traspaso se podrían añadir 450.000 euros más en variables y además la entidad bretona se reserva el 15% de la plusvalía de una hipotética venta.
André Almeida, del Valencia al Racing
El Valencia y el Racing han alcanzado un acuerdo para la cesión de André Almeida al conjunto santanderino hasta el final de la presente temporada. La operación no incluye opción de compra, aunque los cántabros pagarán una cantidad cercana al medio millón de euros por el préstamo del futbolista hasta el 30 de junio de 2027.
El Sevilla cierra la cesión del belga Lucas Stassin
El delantero Lucas Stassin será jugador del Sevilla, a falta de pasar la revisión médica. El belga, llega desde el Saint-Etienne para jugar cedido en el cuadro de Nevión durante la temporada 2026-27. El acuerdo incluye una opción de compra no obligatoria por 25 millones de euros. El club francés buscaba el traspaso del futbolista de 21 años, que la pasada campaña 11 tantos en Ligue 2 y la anterior, 12 goles y 5 asistencias en la Ligue 1. Stassin ha sido internacional por Bélgica en una ocasión.
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