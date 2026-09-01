La gesta imposible de Zach Washington-Young: de la silla de ruedas a cruzar el Estrecho de Gibraltar nadando

En 2012, Zach Washington-Young regresaba a casa después de asistir a un festival de música en Reino Unido cuando el autobús en el que viajaba sufrió un accidente en la autopista. Uno de los neumáticos reventó, el vehículo se salió de la carretera y terminó chocando contra un árbol. Tres personas que viajaban cerca de él murieron. Zach fue el herido más grave y sobrevivió, entre otras circunstancias, porque en el momento del impacto salió despedido por una ventana. El golpe contra el suelo le provocó una grave lesión en la columna y la sección de la médula espinal. Ahora, casi 15 años depsués, acaba de convertirse en el primer lesionado medular en cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar que une Europa con África.

Para llegar hasta aquí, Zach tuvo que luchar contra todos los pronósticos médicos que desde el principio le dijeron que no volvería a mover las piernas. Pasó cinco años en una silla de ruedas y durante ese tiempo tuvo que asumir que aquella sería su nueva realidad. Uno de los especialistas que llevaba su caso llegó a decirle que, dada la gravedad de la lesión, recuperar la movilidad era físicamente imposible. "Si recuperas algo, ven a verme y lo estudiamos", recuerda Zach que le dijo. Sin embargo, Zach nunca perdió la esperanza, y su recuperación comenzó a cambiar cuando sus padres encontraron un lugar especializado para continuar con la fisioterapia en Prime Physio.

Del fútbol a la natación

Cuatro años después del accidente, Zach se trasladó a España y comenzó a trabajar con los especialistas del Institut Guttmann de Badalona. Y en pleno proceso, volvió a reconectar con el deporte. Antes del accidente había sido futbolista, pero como ya no podía jugar, la natación apareció como una buena alternativa. A través del centro entró en contacto con María Folgado, entrenadora vinculada al deporte paralímpico, y realizó una prueba en el Club Natació Mataró.

"Escapar de la silla"

El agua ha tenido un papel relamente importante en la recuperación de Zach desde el principio. Para él, la piscina no era únicamente un espacio en el que entrenar. La ausencia de gravedad le permitía moverse de una manera que fuera del agua resultaba mucho más complicada y trabajar con unas piernas que apenas respondían. "Era una oportunidad para escapar de la silla", explica. Con el tiempo empezó a recuperar pequeños movimientos y a encontrar nuevas sensaciones. Lo que había comenzado como una parte de su rehabilitación terminó convirtiéndose en una actividad deportiva cada vez más seria.

Durante aproximadamente diez años combinó la natación con un intenso proceso de recuperación física. Su evolución en la piscina le permitió competir y mejorar sus marcas hasta recibir la llamada del equipo paralímpico de Gran Bretaña. Comenzó entonces una etapa como nadador profesional, viajando y compitiendo internacionalmente. Al mismo tiempo, seguía trabajando en sus piernas con un segundo programa de entrenamiento. Primero utilizó un exoesqueleto; después, diferentes sistemas de apoyo, hasta empezar a plantearse objetivos concretos de movilidad.

La progresión fue gradual. Primero, dar un paso. Después, diez. Más tarde, caminar con un andador. El objetivo siguiente fueron cinco kilómetros y, posteriormente, un 10K en Barcelona, en la Jean Bouin. Después llegó la media maratón y, en 2018, el Maratón de Londres. Zach necesitó once horas y media para completar la prueba, seis años después del accidente que había provocado la lesión y después de que los médicos hubieran descartado que volviera a caminar. Más allá de estas gestas, Zach hacía años que había intentado cumplir una que todavía se le resistía.

El cruce del estrecho

Cinco años antes había rellenado una solicitud para poder intentar cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. La respuesta llegó cuando ya se encontraba en otra etapa de su vida algo apartado del deporte y más centrado en el cuidado de su hijo. La organización le comunicó que había llegado su turno y le preguntó si todavía quería afrontar el desafío. Zach aceptó. Había encontrado un nuevo objetivo deportivo en un momento en el que pensaba que su carrera en la piscina estaba prácticamente cerrada.

La preparación para el Estrecho implicó volver a estructurar su entrenamiento. Combinó el trabajo en piscina con sesiones de aguas abiertas y contó con un grupo de entrenadores en Ibiza, donde estaba viviendo entonces. También comenzó a utilizar distintas pruebas como el Marnaton de 8 y 10km como parte de la preparación para la travesía. El proceso no ha sido fácil y Zach llegó a plantearse abandonar cuando la pasada semana, a pocos días de cumplir su gesta, sufrió una hipotermia entrenando en las aguas del sur de España. Sin embargo, el lunes, el proceso temrinó con la llegada de Zach Washington-Young al otro lado del Estrecho.

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Se ha convertido en el primer lesionado medular en cruzarlo a nado, un logro que añade otro capítulo a una trayectoria deportiva que empezó en la rehabilitación y que le llevó primero a la natación paralímpica, después a las largas distancias y finalmente a las aguas abiertas. "Me siento aliviado y tremendamente orgulloso de haberlo conseguido", reconocía poco después. En parte, este hito iba más allá de lo deportivo y pretende demostrarle a aquellas personas que no tienen fe que a veces es posible seguir mejorando en lesiones similares a la suya.