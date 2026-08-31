Ciclismo
Pogacar, operado con éxito en Barcelona de la clavícula izquierda
"El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital para el seguimiento postoperatorio durante unos días", apuntó el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE.
El ciclista esloveno Tadej Pogacar ha sido operado este lunes "con éxito" en Barcelona de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, ha informado su equipo, el UAE, en un comunicado. El percance le obligó a retirarse de la prueba.
"Esta tarde, Tadej se sometió a una exitosa cirugía en su clavícula izquierda después de recibir el visto bueno para continuar con la operación. El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital para el seguimiento postoperatorio durante unos días", apuntó el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE.
"Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del personal médico del equipo. Seguiremos monitoreando su progreso de cerca a lo largo del proceso de recuperación", agregó el médico.
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