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Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba
En directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes del 31 de agosto: altas, bajas...
Max Pérez
El Real Madrid ficha a Sergio Martínez
El club blanco abonará 3 millones de euros al Racing del Santader para hacerse con esta joven promesa. El centrocampista debutó esta misma temporada con gol en Primera División tras ascender con el conjunto cántabro, aunque el plan de Mourinho es que empiece con el Castilla y vaya escalando.
Rafael Leao firma por el Galatasaray: una estrella más en la liga turca
El delantero portugués abandona el AC Milan en medio de una crisis tras siete temporadas. El club italiano dejó ir a Leao por 38 millones de euros y el Galatasaray se hace con sus servicios para las próximas cuatro temporadas.
Mohamed Salah al Trabzonspor y Vlahović al Besiktas son otras de las adquisiciones que aterrizan en la Süper Lig, una liga que va sumando atractivos.
Benzema rescinde su contrato con Al-Hilal y es agente libre
El delantero francés de 38 se queda libre tras pasar medio año en el club saudí y deberá decidir si quiere continuar con su carrera, seguramente en otro club de Arabia, o colgar las botas. Por ahora, la única certeza es que no habrá un regreso a Europa.
Novedades en la Liga EA Sports
Mientras que ayer la Real Sociedad anunciaba el fichaje de Héctor Fort hasta 2031, hoy el Levante ha oficializado la llegada de Alex Tape, cedido por el Bayer Leverkusen. También el Getafe se hace con el exsevillista Nemanja Gudelj, que aportará veteranía al conjunto de Bordalás durante esta temporada.
A falta de Julián Álvarez, llega Gabriel Jesús
El delantero brasileño firmará con el Barça por dos temporadas tras acordar un traspaso con el Arsenal de 10 millones de euros más incentivos.
Uno más en Arabia: Ollie Watkins llega al Al Hilal por 60 millones
El Aston Villa confirma el traspaso de Ollie Watkins al Al Hilal, Nico Jackson será su sustituto.
Empieza el penúltimo día de mercado
Hoy es el penúltimo día de mercado de fichajes, que terminará el 1 de septiembre a las 23:59 en el caso de la Liga EA Sports, la Premier League y la Serie A.
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