Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba

Rafael Leao firma por el Galatasaray: una estrella más en la liga turca

El delantero portugués abandona el AC Milan en medio de una crisis tras siete temporadas. El club italiano dejó ir a Leao por 38 millones de euros y el Galatasaray se hace con sus servicios para las próximas cuatro temporadas.

Mohamed Salah al Trabzonspor y Vlahović al Besiktas son otras de las adquisiciones que aterrizan en la Süper Lig, una liga que va sumando atractivos.