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LOS REFUERZOS AZULGRANAS

Gabriel Jesús aterriza en Barcelona para firmar por el Barça: "La rodilla, perfecta"

El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones de euros más incentivos

Gabriel Jesus, en la salida de la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat.

Gabriel Jesus, en la salida de la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat. / Gorka Urresola Elvira / SPO

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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La revisión médica suele ser un mero trámite antes de la firma del contrato. Se da por supuesto que un club ficha un futbolista que está en condiciones de jugar. El examen a Gabriel Jesús, sin embargo, requería una especial atención por los antecedentes físicos del delantero brasileño y no tanto porque el coste de su fichaje exigiera un repaso más concienzudo: 10 millones más cuatro o cinco variables, precio de "oportunidad de mercado", desliza el Barça. El OK de los doctores activará de inmediato el anuncio oficial de su incorporación por dos temporadas, hasta 2028.

"La rodilla, perfecta", voceó Gabriel Jesús nada más aterrizar en Barcelona. El delantero brasileño encuentra en el Barça la oportunidad para relanzar su carrera después de una experiencia deprimente en el Arsenal desde que se rompiera los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en enero de 2025. Reapareció en diciembre del pasado año, y desde entonces solamente ha disputado 23 partidos (5 goles marcó), ninguno completo. El historial médico apuntaba otra lesión anterior y menor en el ligamento lateral y menisco de la rodilla derecha en 2022.

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"Estoy muy feliz y contento", añadió en El Prat. Llegó con las maletas para instalarse en Barcelona, convencido de que superará la revisión médica y que podrá competir por la titularidad en la posición de delantero centro para la que Hansi Flick tiene varios candidatos. El más cualificado es su compatriota Raphinha. Tal vez, con el tiempo, recupere incluso su lugar en la selección brasileña. Gabriel Jesús no es Julián Álvarez, pero es el consuelo del Barça para disponer de un especialista del área antes del cierre del mercado. El brasileño también entró en Europa a través del Manchester City, igual que el argentino, en 2017.

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