Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Documental lobosRenovación DNIMessi ArgentinaMuere Francesc GarridoBarcelonaPlus UltraTomás CarriónEncuesta eleccionesCeutaMercado fichajes
instagramlinkedin

En Directo

21:30h

FC Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: última hora y resultados del partido de LaLiga

El Real Madrid masacra a un ternísimo Málaga en 11 minutos

Hansi Flick contará con los mismos 22 jugadores que convocó para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club.

Raphinha (d) y Lamine Yamal, antes del partido entre el Elche CF y el FC Barcelona.

Raphinha (d) y Lamine Yamal, antes del partido entre el Elche CF y el FC Barcelona. / Pablo Miranzo / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Barça afronta este lunes a las 21:30h su tercer partido en nueve días y lo hará en el Camp Nou frente al Rayo Vallecano. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo, el técnico alemán destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario y situó al bloque por encima de las individualidades en estos primeros encuentros ligueros en los que todavía se está definiendo la plantilla definitiva. Para el duelo, el FC Barcelona contará con los mismos 22 jugadores que el técnico Hansi Flick convocó para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: «Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida»
  2. El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones más incentivos
  3. Márquez: 'Ahora disfruto cada victoria porque no sé si será la última
  4. Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
  5. Pogacar se cae y deja a la Vuelta sin líder
  6. El estrangulamiento a Infantino desata una guerra civil en el fútbol mundial
  7. VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta
  8. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women: 'Si las jugadoras se marchan de la Liga F es por algo; tienen motivos para hacerlo

Pogacar, operado con éxito en Barcelona de la clavícula izquierda

España se complica su clasificación para el Mundial con una amarga derrota en Grecia (108-106)

Olmo, Koundé y Christensen, novedades en el once de Flick ante el Rayo

Olmo, Koundé y Christensen, novedades en el once de Flick ante el Rayo

Leo Messi anuncia su retirada de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Leo Messi anuncia su retirada de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Imágenes del paso de Leo Messi por la selección Argentina a lo largo de 20 años

Las claves del acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección

Las claves del acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección

Acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección: "Es un avance enorme"

Acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección: "Es un avance enorme"

Así ha sido la reacción de Alba Sánchez al ganar el oro en los Juegos Mediterráneos

Así ha sido la reacción de Alba Sánchez al ganar el oro en los Juegos Mediterráneos