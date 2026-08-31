FC Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: última hora y resultados del partido de LaLiga

Habla José María Sardá, vicepresidente del Rayo

"Ratiu de momento es del Rayo Vallecano. Hoy está en el banquillo, pero puede jugar perfectamente. Lo demás, hasta el fin de mercado puede pasar cualquier cosa. No sé si ha habido oferta, ya se verá"

"El Rayo Vallecano puede jugar perfectamente ya en el estadio. En las inspecciones salió todo positivo, también por parte de la Liga. Otra cosa es que la Comunidad no nos deje jugar. Hasta ahora hemos estado callados, mañana lanzaremos un comunicado de la realidad de los hechos. A partir de ahí veremos. Nuestro interés es el club, no somos políticos. De lo que sugería para que el estadio estuviera perfecto, está hecho. Todo está en orden. El jueves pasado estuvimos 14 o 15 personas. Las declaraciones que hizo nuestro entrenador son correctas. Nosotros no mentimos"