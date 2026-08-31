En Directo
21:30h
FC Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: última hora y resultados del partido de LaLiga
El Real Madrid masacra a un ternísimo Málaga en 11 minutos
Hansi Flick contará con los mismos 22 jugadores que convocó para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club.
El Barça afronta este lunes a las 21:30h su tercer partido en nueve días y lo hará en el Camp Nou frente al Rayo Vallecano. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo, el técnico alemán destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario y situó al bloque por encima de las individualidades en estos primeros encuentros ligueros en los que todavía se está definiendo la plantilla definitiva. Para el duelo, el FC Barcelona contará con los mismos 22 jugadores que el técnico Hansi Flick convocó para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club.
Hansi Flick, en la previa:
"Para nosotros es importante defender como equipo. La temporada pasada fallamos un poco. Es difícil ganar partidos si no defiendes bien. Estoy muy feliz con nuestras actuaciones defensivas esta temporada"
"Siempre es importante tener jugadores que juegan en diferentes posiciones. Como Eric Garcia el año pasado. Es bueno tener futbolistas versátiles (sobre Xavi Espart)"
Habla José María Sardá, vicepresidente del Rayo
"Ratiu de momento es del Rayo Vallecano. Hoy está en el banquillo, pero puede jugar perfectamente. Lo demás, hasta el fin de mercado puede pasar cualquier cosa. No sé si ha habido oferta, ya se verá"
"El Rayo Vallecano puede jugar perfectamente ya en el estadio. En las inspecciones salió todo positivo, también por parte de la Liga. Otra cosa es que la Comunidad no nos deje jugar. Hasta ahora hemos estado callados, mañana lanzaremos un comunicado de la realidad de los hechos. A partir de ahí veremos. Nuestro interés es el club, no somos políticos. De lo que sugería para que el estadio estuviera perfecto, está hecho. Todo está en orden. El jueves pasado estuvimos 14 o 15 personas. Las declaraciones que hizo nuestro entrenador son correctas. Nosotros no mentimos"
La incógnita de Casadó
El centrocampista Marc Casadó, que no entra en los planes de Flick y está resolviendo su futuro antes del cierre del mercado, tampoco figura entre los citados para disputar dicho encuentro.
El once de Flick
Christensen hará pareja con Pau Cubarsí en el eje de la zaga, mientras que el francés ocupará el lateral derecho, dos cambios defensivos para dar descanso a Gerard Martín y Eric Garcia, que habían jugado prácticamente todos los minutos desde el arranque liguero.
Por su parte, Dani Olmo partirá esta vez de inicio como mediapunta en detrimento de Fermín López en un once en el que el capitán Raphael Dias 'Raphinha' repite como el '9' azulgrana.
El once del Rayo
San José deja fuera a Ratiu y mete al recién incorporado Bouare:
Bajas y jugadores no inscritos
Flick continúa sin poder contar con el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que sufrió un golpe en la rodilla derecha ante el Elche, ni con el mediocentro Frenkie de Jong y el delantero Roony Bardghji, ambos también lesionados.
Además, el portero Dominik Livakovic, incorporado la pasada semana, no ha entrado en la convocatoria al no estar todavía inscrito en LaLiga.
Flick repite convocatoria para medirse al Rayo
El Barcelona se enfrentará este lunes al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou con los mismos 22 jugadores que el técnico Hansi Flick convocó para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club.
El once inicial del FC Barcelona
Flick apuesta por Olmo, Christensen y Koundé:
- Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: «Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida»
- El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones más incentivos
- Márquez: 'Ahora disfruto cada victoria porque no sé si será la última
- Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
- Pogacar se cae y deja a la Vuelta sin líder
- El estrangulamiento a Infantino desata una guerra civil en el fútbol mundial
- VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta
- Marc Ballester, entrenador del Badalona Women: 'Si las jugadoras se marchan de la Liga F es por algo; tienen motivos para hacerlo