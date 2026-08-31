España se complica su clasificación para el Mundial con una amarga derrota en Grecia (108-106)

La selección española se ha complicado su clasificación para el Mundial de Catar 2027 después de su derrota en Grecia (108-106), tras prórroga y con una última posesión para Darío Brizuela con diez segundos para haber forzado un nuevo tiempo suplementario o igualado el marcador, pero su lanzamiento precipitado ni tan siquiera tocó el aro.

El combinado español, que encajó su tercera derrota consecutiva, se basó en el desparpajo de sus jóvenes para sostenerse en el partido ante un rival muy efectivo en sus lanzamientos exteriores con hasta 22 triples y dos nombres propios, los de Ntorsey y Mitoglou.

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