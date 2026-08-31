Alcaraz regresa a lo campeón con una paliza en el US Open

Más de cuatro meses tuvo que esperar el mundo del tenis para volver a ver a Carlos Alcaraz en acción, aunque la actuación del murciano para nada hizo notar tanto tiempo fuera de las pistas en su victoria ante el ruso Roman Safiullin (6-4, 6-4 y 6-4) en la primera ronda del US Open.

Esperó hasta verse al 100% Carlitos posponiendo torneo tras torneo su vuelta y a juzgar por lo visto ante Safiullin, su muñeca parece que no tiene problema alguno, aunque evidentemente la soltura y el ritmo habitual del murciano están lejos todavía de su versión habitual. Pese a ello, Alcaraz fue cogiendo tono a un partido que no se presentaba nada fácil con la rocosa prueba del ruso para empezar el camino para defender el título conseguido el pasado año y mantener así su pleno en primeras rondas de Grand Slam.

Estrenos fiables

Un balance de 21-0 para el murciano que no sabe lo que es perder en un estreno en uno de los cuatro grandes, donde además suma 15 partidos consecutivos ganados entre el US Open del pasado año y el Open de Australia de este 2026 en el que completó su Grand Slam particular.

Números solo a la altura de los más grandes, que sin duda son los que solo pueden firmar un regreso como lo hizo Carlos tras la que ya es su lesión más importante en su carrera. El inicio ante Safiullin dejó claro que los nervios partían con un papel fundamental, pero el murciano no se dejó ir del marcador pese a que el ruso salió con un plan mucho más claro.

Carlos Alcaraz, preparado para su próximo desafío en el US Open 2026 / EFE

Dudas en el saque, que como ya se vio en el torneo de dobles mixto de la pasada semana, partía con una velocidad muy inferior a la habitual. Rondaba los 200 km/h, aunque sin mucha convicción que daban acceso a los restos peligrosos de Safiullin. Dos opciones tuvo el ruso, que sin poder aprovechar ninguna de ellas vio como Alcaraz empezaba a coger ritmo en el encuentro y a crecerse al resto, desde donde consiguió romper el set a la primera que pudo.

Se le giró el partido a Safiullin, que se desconcentró por completo desde entonces y empezó a cometer error tras error a la vez que Alcaraz empezaba a dejarse ir cada vez más en pista.

Al estilo Alcaraz

La consecución del primer set dio la confianza al español que le faltaba para acabar de dejarse ir en su juego, aunque en el inicio del segundo set poco pudo hacer porque Safiullin salió en su versión más acertada y consiguió llevarse los primeros nueve puntos consiguiendo poner el marcador a su favor.

Pero ni en esas hizo dudar al de El Palmar, que tras conseguir igualar el set, calcó el guion del primer parcial y dejó sin aspiraciones al ruso, que nada tuvo que ver su actuación global con la de los dos juegos del segundo set que dieron argumentos para ganar a cualquiera.

Con marcador y ritmo a su favor, Carlitos se fue animando cada vez más a buscar golpes característicos como la cortada o la dejada, dejando claro que su toque especial en la red no lo ha perdido en absoluto.

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Con ello, se llevó el segundo set y puso el tercero muy rápido de cara, para completar un regreso soñado y poner pier en segunda ronda donde le espera ahora el portugués Faria.