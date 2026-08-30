F1
La Policía Nacional investiga un robo de cable en el circuito de Fórmula 1 de Madrid
El GP de Fórmula 1 de Madrid se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de septiembre
La Policía Nacional investiga el robo de cable de unos generadores del circuito de Fórmula 1 de Madrid, el trazado de 'Madring', que del 11 al 13 de septiembre se convertirá en la sede del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula Uno.
El robo de cable se ha producido en una de las zonas de túnel del circuito y se ha detectado este domingo, según han indicado a EFE fuentes de la Policía Nacional.
El nuevo circuito de Fórmula 1 de la capital se sitúa en el distrito de Barajas, en la zona de Ifema, y cuenta con algunos sectores urbanos, una longitud de 5,4 kilómetros y 22 curvas.
La semana pasada 'Madring' albergó los test de Fórmula 3, donde más de treinta pilotos de esta categoría probaron este nuevo circuito, que ha suscitado críticas vecinales por ruido. EFE
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