Ciclismo
Miguel Indurain (61 años), leyenda del ciclismo: "Antes, durante las carreras nos alimentábamos con bocadillos y pasteles"
La dieta de los años noventa, las 'pájaras' y el control médico: el exciclista recuerda cómo se preparaba para ganar cinco Tours de Francia
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David Cruz
Miguel Indurain, referente absoluto del ciclismo mundial, ha explicado en declaraciones recogidas por Woman cómo era la nutrición durante su etapa profesional, muy distinta a la que siguen hoy los corredores. El cinco veces ganador del Tour de Francia ha recordado que durante las etapas no existían las barritas ni los geles, sino que se recurría a bocadillos de jamón y queso o pasteles comprados por los masajistas del equipo. En los años noventa, la planificación nutricional era mucho más rudimentaria y se basaba en alimentos tradicionales para soportar el desgaste físico diario.
Indurain también ha confesado que, en ocasiones, sufría las temidas 'pájaras', esas caídas bruscas de energía capaces de arruinar una carrera. Según recuerda, no siempre respondían a una única causa: la deshidratación, el frío tras horas de esfuerzo o incluso la concentración extrema podían hacer que olvidara comer a tiempo. Aquella falta de control nutricional convertía cada jornada en un equilibrio delicado entre rendimiento y supervivencia física.
Durante su carrera, el navarro siguió una alimentación muy controlada, basada en pasta, arroz, frutas y verduras. Las carnes rojas y los huevos apenas aparecían en su menú, con el objetivo de mantener un peso óptimo sin perder potencia. Con supervisión médica, llegó a reducir varios kilos de forma progresiva para mejorar su rendimiento sobre la bicicleta, una estrategia habitual en el ciclismo de alto nivel.
Hoy, alejado de la competición, Indurain continúa cuidando su alimentación por motivos distintos. El exciclista convive desde hace años con colesterol alto, una condición que ya padecía cuando dominaba el Tour. Por ello, mantiene una dieta mediterránea equilibrada y practica ejercicio con regularidad, aunque sin la exigencia de su etapa profesional. Su testimonio evidencia cómo la nutrición deportiva ha evolucionado y cómo incluso las leyendas del deporte deben adaptarse para cuidar su salud más allá de la competición.
Fuente: Sport
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