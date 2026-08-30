Tenis | US Open
Daniel Mérida gana en su debut en el Abierto de Estados Unidos
El tenista español se impuso con autoridad al húngaro Fucsovics mientras Carreño cedió en su estreno contra Lehecka.
El español Daniel Mérida, número 39 del 'ranking' mundial, ganó este domingo por 6-4, 6-2 y 6-2 a húngaro Marton Fucsovics (n.121) en su estreno en el Abierto de Estados Unidos.
Mérida logró la segunda victoria de su carrera en un 'grande', después de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli en Wimbledon esta misma temporada. El español, de 21 años, vive su tercera experiencia en los 'grandes', tras estrenarse en Roland Garros.
Solventó con autoridad su duelo con Fucsovics, un rival que le había ganado en el único precedente, en la fase de clasificación de Madrid.
Derrota en cuatro sets
Mérida se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre el ruso Andrey Rublev, vigésimo tercer cabeza de serie, y el finlandés Otto Virtanen, 'perdedor afortunado' que accedió al cuadro principal tras la retirada de croata Marin Cilic.
El veterano Pablo Carreño, mientras, cayó derrotado en cuatro sets ante el checo Jiri Lehecka, que se impuso por 6-1, 7-6(5), 4-6 y 6-2. El asturiano, doble semifinalista del grande neoyorquino, en 2017 y 2020, venía de retirarse en Winston-Salem y se convirtió en el primer español eliminado en el US Open.
- La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
- El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones más incentivos
- Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis
- Márquez reconoce que Ducati se “la ha colado” al hablar de su hombro tras Silverstone
- Pogacar se cae y deja a la Vuelta sin líder
- Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
- Flick tendrá en el Barça el nueve que pedía
- VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta