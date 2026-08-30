Daniel Mérida gana en su debut en el Abierto de Estados Unidos

El español Daniel Mérida, número 39 del 'ranking' mundial, ganó este domingo por 6-4, 6-2 y 6-2 a húngaro Marton Fucsovics (n.121) en su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

Mérida logró la segunda victoria de su carrera en un 'grande', después de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli en Wimbledon esta misma temporada. El español, de 21 años, vive su tercera experiencia en los 'grandes', tras estrenarse en Roland Garros.

Solventó con autoridad su duelo con Fucsovics, un rival que le había ganado en el único precedente, en la fase de clasificación de Madrid.

Derrota en cuatro sets

Mérida se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre el ruso Andrey Rublev, vigésimo tercer cabeza de serie, y el finlandés Otto Virtanen, 'perdedor afortunado' que accedió al cuadro principal tras la retirada de croata Marin Cilic.

Noticias relacionadas

El veterano Pablo Carreño, mientras, cayó derrotado en cuatro sets ante el checo Jiri Lehecka, que se impuso por 6-1, 7-6(5), 4-6 y 6-2. El asturiano, doble semifinalista del grande neoyorquino, en 2017 y 2020, venía de retirarse en Winston-Salem y se convirtió en el primer español eliminado en el US Open.