Liga F
El Barça golea en su estreno liguero contra el Tenerife (5-0)
Los tantos de Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Renee van Asten e Irene Paredes le sirvieron al conjunto azulgrana para sumar los primeros tres puntos de la temporada.
Empezó con buen pie la temporada el Barça de Pere Romeu. Las azulgranas se impusieron con una goleada sólida ante el Costa Adeje Tenerife (5-0) en el estreno liguero en casa.
Fue como si el tiempo no hubiera pasado; el Barça salió con todo, desde los primeros compases, para hacerse cuanto antes con el partido. Y no pasó más de un cuarto de hora hasta que Caroline Graham Hansen puso el primer tanto de la campaña para las culers.
Aprovechó un balón filtrado entre la defensa tinerfeña de Claudia Pina que le quedó perfecto para empujarla con la bota derecha al fondo de la red. En el segundo del Barça, Claudia Pina se cambió el traje: de asistente a goleadora. Esta vez desde fuera del área con un disparo cruzado y potente al fondo de la red.
En la reanudación, Ewa Pajor marcó el tercero y, minutos más tarde, Van Asten, fichaje de este verano, apareció en el segundo palo para firmar su primer gol oficial como 'culer'. Irene Paredes zanjó el partido de cabeza y evidenció que nada cambia. .
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