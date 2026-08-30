El Aston Villa vende a Watkins a Arabia Saudí por 60 millones

El Aston Villa confirmó este domingo la salida de Ollie Watkins al Al-Hilal de Arabia Saudí, en un traspaso valorado en 51 millones de libras (60 millones de euros).

Watkins, de 30 años, ha optado por marcharse del Villa este verano con la intención de firmar un último gran contrato en Arabia Saudí, aprovechando además el complicado verano en Birmingham donde Unai Emery ha perdido a jugadores clave para ganar la Europa League y acabar cuarto en Premier League como Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa.

Presión del futbolista

El futbolista inglés presionó para salir y no fue incluido en la convocatoria para el primer partido de liga que el Villa perdió por 4-0 contra el Brighton & Hove Albion. Pese a que pidió perdón a sus compañeros esta semana por su comportamiento, sus intenciones no han cambiado y su salida ha obligado a la dirección deportiva a activar la operación de Nico Jackson, que llegará a Birmingham procedente del Chelsea a cambio de 65 millones de libras (75 millones de euros).

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Con el Aston Villa, club al que llegó en 2020 procedente del Brentford, Watkins ha disputado 278 partidos, marcado 108 goles y repartido 47 asistencias, además de ganar la Europa League y clasificar a Champions en dos ocasiones.