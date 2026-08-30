¿Quién apoya y quién rechaza a Infantino? La situación de la FIFA, federación por federación

Sobre Gianni Infantino, su propuesta fallida de privatizar los Mundiales de selecciones y clubs y su continuidad como presidente de la FIFA opina todo el fútbol mundial. A la hora de la verdad, sin embargo, solo tendrá valor lo que opinen las 211 federaciones nacionales que forman parte de la institución y que tienen derecho a voto.

55 federaciones europeas (UEFA), 54 africanas (CAF), 46 asiáticas (AFC), 35 norte y centroamericanas (Concacaf), 11 oceánicas (OFC) y 10 sudamericanas (Conmebol) decidirán sus apoyos de manera individual en las elecciones de marzo o en posible moción de censura anterior. El posicionamiento de las confederaciones sirve de guía, pero ninguna de ellas tiene derecho a voto. Repasamos con qué apoyos cuentan Infantino y sus opositores a día de hoy.

A nivel continental, Infantino tiene el apoyo de tres de las seis confederaciones: Conmebol, CAF y, de forma más prudente, OFC. Hay, no obstante, alguna disensión y sobre todos unos cuántos externos a esos territorios de máxima confianza del actual presidente de la FIFA.

Entre las sudamericanas, Argentina, Paraguay y Ecuador han sido las más explícitas en su respaldo. En África, Marruecos, Camerún, Egipto, Mauritania, Sudán y RD Congo le han apoyado. Y pese al rechazo de la AFC, cuenta con los votos de varias federaciones, principalmente musulmanas: Qatar, Líbano, EAU, Indonesia, Filipinas, Bután, Sri Lanka y Kuwait. También apoyan a Infantino las federaciones de México y Granada, de Concacaf. Ningún país europeo ha salido hasta ahora en su defensa.

Fuera del ámbito federativo, varios exfutbolistas han salido a defender a Infantino: Cannavaro, Cafú, Roberto Carlos, Zanetti, Cambiasso, Vieri, Pepe, Materazzi... También Donald Trump, claro, le ha lanzado un capote: "La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino".

Europa es el principal foco de oposición para Infantino. La UEFA lidera la rebelión, alineada con Concacaf y AFC. Pero mientras en el resto de continentes hay división de opiniones, en el Viejo Continente todos los que se han pronunciado lo han hecho en contra del actual máximo dirigente de la FIFA.

Inglaterra, Gales, Finlandia, Serbia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Islas Feroe, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Grecia, Albania, Croacia, Alemania, Países Bajos, Italia y Rumanía han realizado comunicados más o menos explícitos que evidencian que no confían en Infantino. Jordania y Nueva Zelanda también lo han hecho. Se rumorea que 15 federaciones africanas están en conversaciones para sumarse al bloque contrario al actual presidente, lo que supondría un golpe letal para sus intereses.

Entre los exfutbolistas, tiene el rechazo de Figo, Drogba, Lizarazu, Petit, Verón, Pirès y también la todavía futbolista en activo, ex del Barça, Lucy Bronze. Las ligas europeas tampoco le quieren, siendo especialmente explícito el rechazo de LaLiga y de la Premier League. El sindicato FIFPro y asociaciones de aficionados también rechazan a Infantino.

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En esta categoría entran, lógicamente, todos los no mencionados anteriormente. Entre ellos destaca España, coorganizadora del próximo Mundial que mantiene el silencio, si bien Rafael Louzán forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA que ha comunicado su rechazo. Portugal, en la misma situación que España, y Francia tampoco se han pronunciado. Grandes federaciones como EEUU y Canadá han reclamado cambios, pero de manera más tibia que otros países.