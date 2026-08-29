Así es Zhang Ziyu, la baloncestista más alta de la historia: 2,20 metros y apasionada de las manualidades y la costura

Con sus 2,20 metros de altura y apenas 18 años, la pívot china Zhang Ziyu, considerada por la FIBA como la jugadora de baloncesto más alta de la historia, afronta su primer Mundial como una de las grandes sensaciones del baloncesto internacional.

Ziyu, nacida en 2007, ya ha sido comparada con el legendario exNBA Yao Ming y es la gran esperanza del baloncesto chino. Será el techo de la próxima Copa del Mundo de Berlín y, debido a su impresionante envergadura, acaparará los focos del gran torneo intercontinental.

Antes de viajar al Mundial, la baloncestista se enfrentará a la selección española este domingo en el torneo de Zaragoza.

La más alta de la historia

La FIBA la sitúa como la baloncestista más alta de todos los tiempos, por delante de la polaca Margo Dydek (2,18 metros) y su compatriota china Chen Yuefang (también 2,18 metros). Ziyu, cuya altura oficial es 2,20 metros, pero varía según las fuentes hasta incluso 2,26 m., heredó su gran estatura de sus padres, que también fueron jugadores de baloncesto.

“Su condición física es única, su altura es su ventaja y un reto para el resto de selecciones”, declaró el seleccionador chino Gong Luming a la FIBA. Según su entrenador, la joven pívot “es un caso aislado” porque “no representa un estilo” concreto.

De hecho, recibe un entrenamiento especial para perfeccionar su juego y su selección ha contratado a un “preparador físico, un rehabilitador y un nutricionista” solo para cuidar su desarrollo.

Berlín, su próximo gran reto

Por su parte, la pívot de las Shandong Six Stars asegura que el próximo Mundial será un “reto enorme” para ella y que necesita “trabajar más duro para aprender”. Además, en palabras de la propia Ziyu, es un “honor” y un “privilegio” formar parte de la convocatoria de China, que se enfrentará en el debut del 4 de septiembre a las grandes favoritas para llevarse el oro, Estados Unidos.

Gracias a su estatura, sobre el parquet la jugadora asiática impone su enorme superioridad bajo el aro, al que por cierto, llega sin necesidad de saltar. Un auténtico quebradero de cabeza para las interiores rivales que, en numerosas ocasiones, se ven obligadas a tener que hacer hasta dos o tres ayudas en la zona para intentar frenarla.

El resto de selecciones deberá encontrar una fórmula para frenar en la pintura al trío chino formado por las tres jugadoras más altas de la Copa del Mundo. Además de Ziyu, la selección asiática cuenta con dos jugadoras con experiencia WNBA, como Han Xu (2,05 m.), que pese a su increíble altura tiene un gran rango de tiro desde el triple y con la jugadora de las Dallas Wings, Li Yueru (2,01).

Uno de los atractivos del partido inaugural del Mundial femenino será el duelo en la zona entre este trío de altas jugadoras contra las consideradas mejores jugadoras del mundo: A’ja Wilson (pívot de Las Vegas Aces, MVP del último Mundial) y Breanna Stewart (ala-pívot de las Liberty de Nueva York, que recientemente se proclamó campeona de la Euroliga con el Fenerbahçe turco).

Zhang Ziyu, mucho más que altura

La imponente interior se dio a conocer en la Copa Asiática sub-18 de 2024, en la que dominó dicho torneo con unos números muy destacados, solo en la final sumó 42 puntos y 15 rebotes, que la llevaron a ser nombrada Mejor Jugadora del torneo.

Ya en la selección absoluta, en la Copa Asiática del pasado año promedió 15,6 puntos, 5,6 rebotes y 0,4 tapones por partido. Y en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo, en el que China quedó segunda por detrás de Bélgica, Ziyu promedió 11 puntos y 4,8 rebotes de media por partido.

Para el seleccionador chino, más allá de su altura, su pupila todavía debe “mejorar sus habilidades” y su “movilidad para mantener el ritmo” con el que se juega al baloncesto en la actualidad. En Berlín, acaparará todas las miradas. “Desde la técnica hasta la presión mental, cada aspecto del juego “es un test para ella”.

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Más allá del baloncesto, Ziyu se considera una apasionada de las manualidades y de la costura.