El Sabadell gana al Almería (1-0) en el regreso del fútbol profesional a la Nova Creu Alta

El Sabadell se impuso este sábado al Almería por un trabajado 1-0, en el regreso de LaLiga Hypermotion a la Nova Creu Alta, 2.000 días después.

El estadio se vistió de gala para el reencuentro con el fútbol profesional y el equipo de Ferran Costa fue mejor y venció con un solitario gol de Nicholas Gioacchini en la segunda mitad.

El Sabadell, tras un doble ascenso consecutivo histórico, sigue sin conocer la derrota y encajar gol tras dos empates como visitante y el trabajado triunfo conseguido contra el Almería, uno de los candidatos al ascenso.

El conjunto de Javier García Pimienta ha abierto la temporada con tres duelos con recién ascendidos de Primera Federación, pero solo ha podido sumar tres puntos de nueve posibles.

Superioridad local

El Almería empezó con un tímido remate de Nico Melamed, pero el Sabadell fue netamente superior en la primera mitad y monopolizó la iniciativa y las llegadas de peligro contra un rival incómodo.

El cuadro catalán avisaba y en el minuto 14 consiguió el premio a su puesta en escena: Gioacchini marcó el primer gol de la temporada desde el corazón del área pequeña, pero el árbitro anuló el 1-0 a expensas del VAR por un golpe de Arthur Bonaldo sobre Álex Muñoz.

Los locales acumularon llegadas a la zona de tres cuartos y centros peligrosos desde el carril de Miki Codina, pero les volvió a faltar pólvora para poder trasladar los méritos del césped al marcador.

El gol de Gioacchini

El guion de la primera mitad se acentuó con el inicio de la segunda mitad, con el Sabadell merodeando el área rival y el Almería frustrado e incapaz de conectar con Miguel de la Fuente, muy aislado. El gol local llegó finalmente en el minuto 53, en una jugada que dejó en evidencia a la defensa andaluza: Joel Priego centró al área, Ton Ripoll puso la pelota en el área pequeña y Gioacchini marcó el 1-0.

Acto seguido, Ton Ripoll pudo encarrilar el encuentro con un disparo que se estrelló en el palo de Andrés Fernández. El Almería dio un paso adelante obligado por la situación, pero solo pudo inquietar a Diego Fuoli con un chut al larguero de Miguel de la Fuente, ya en los últimos instantes.

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La Nova Creu Alta abrió la tarde con el anuncio de los 10.000 socios, una cifra inimaginable hace apenas unos meses, y la cerró con un triunfo muy esperado y deseado.