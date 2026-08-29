VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta

El ciclista Tadej Pogacar se ha visto obligado a abandonar la Vuelta a España después de sufrir una caída a 32 kilómetros de la meta de Xeraco. El esloveno se ha precipitado durante la octava etapa de la competición y ha sufrido una herida en su hombro izquierdo. Ha sido trasladado en ambulancia a un hospital de València para ser atendido.

El accidente del hasta ahora principal aspirante a llevarse el trofeo ha provocado que todo su equipo se detuviera para atenderle y preocuparse por su estado. Las cámaras aéreas han registrado el momento del siniestro, en el cual el ciclista, que entonces ocupaba la parte superior izquierda del pelotón, se desequilibra aparentemente solo y cae al asfalto. En el momento de precipitarse impacta con otros dos corredores, que también han ido al piso.

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El ciclista esloveno, que hasta ahora había ganado tres etapas y era líder indiscutible de la general, ha intentado proseguir la carrera, pero el dolor le ha impidido montar a la bici y se ha visto obligado a abandonar la etapa.