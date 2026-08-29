Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaLotería NacionalChinaAir CanadaRoberto ArceRey de UgandaAlbiolBarcelonaJornada partida
instagramlinkedin

Ciclismo

VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta

El ciclista esloveno abandona la competición tras precipitarse a unos 32 kilómetros de la meta de Xeraco

Caída y abandono de Pogacar en la Vuelta

PUÇOL (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista esloveno Tadej Pogačar (i) compite en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros de recorrido llano hasta la ascensión al puerto de Barx, cuya cima está a 25 de la meta, dificultad que los hombres rápidos deberán superar para tratar de llegar al esprint. EFE/Javier Lizon

PUÇOL (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista esloveno Tadej Pogačar (i) compite en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros de recorrido llano hasta la ascensión al puerto de Barx, cuya cima está a 25 de la meta, dificultad que los hombres rápidos deberán superar para tratar de llegar al esprint. EFE/Javier Lizon / Javier Lizon / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ciclista Tadej Pogacar se ha visto obligado a abandonar la Vuelta a España después de sufrir una caída a 32 kilómetros de la meta de Xeraco. El esloveno se ha precipitado durante la octava etapa de la competición y ha sufrido una herida en su hombro izquierdo. Ha sido trasladado en ambulancia a un hospital de València para ser atendido.

El accidente del hasta ahora principal aspirante a llevarse el trofeo ha provocado que todo su equipo se detuviera para atenderle y preocuparse por su estado. Las cámaras aéreas han registrado el momento del siniestro, en el cual el ciclista, que entonces ocupaba la parte superior izquierda del pelotón, se desequilibra aparentemente solo y cae al asfalto. En el momento de precipitarse impacta con otros dos corredores, que también han ido al piso.

Noticias relacionadas

El ciclista esloveno, que hasta ahora había ganado tres etapas y era líder indiscutible de la general, ha intentado proseguir la carrera, pero el dolor le ha impidido montar a la bici y se ha visto obligado a abandonar la etapa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL