Ciclismo
VÍDEO | Así ha sido la caída de Pogacar en la Vuelta
El ciclista esloveno abandona la competición tras precipitarse a unos 32 kilómetros de la meta de Xeraco
Caída y abandono de Pogacar en la Vuelta
El ciclista Tadej Pogacar se ha visto obligado a abandonar la Vuelta a España después de sufrir una caída a 32 kilómetros de la meta de Xeraco. El esloveno se ha precipitado durante la octava etapa de la competición y ha sufrido una herida en su hombro izquierdo. Ha sido trasladado en ambulancia a un hospital de València para ser atendido.
El accidente del hasta ahora principal aspirante a llevarse el trofeo ha provocado que todo su equipo se detuviera para atenderle y preocuparse por su estado. Las cámaras aéreas han registrado el momento del siniestro, en el cual el ciclista, que entonces ocupaba la parte superior izquierda del pelotón, se desequilibra aparentemente solo y cae al asfalto. En el momento de precipitarse impacta con otros dos corredores, que también han ido al piso.
El ciclista esloveno, que hasta ahora había ganado tres etapas y era líder indiscutible de la general, ha intentado proseguir la carrera, pero el dolor le ha impidido montar a la bici y se ha visto obligado a abandonar la etapa.
- El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
- La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
- El Barça y la RFEF deciden suspender el homenaje a los campeones del mundo por las cargas policiales en Elche
- Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis
- Márquez reconoce que Ducati se “la ha colado” al hablar de su hombro tras Silverstone
- Flick tendrá en el Barça el nueve que pedía
- Laporta pide negociar al Atlético el día en que Julián Álvarez no se presenta al entrenamiento por indisposición: 'Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada
- El Barça no organizará como club ningún acto político o institucional de 'exaltación' de la estelada en el Camp Nou