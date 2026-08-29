Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaLotería NacionalChinaAir CanadaRoberto ArceRey de UgandaAlbiolBarcelonaJornada partida
instagramlinkedin

REAL MADRID - MÁLAGA (D, 17.00)

Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, sin mencionarle: "No puedes darlo por ganar la Champions o el Mundial"

El entrenador portugués defiende el reconocimiento a Luis Enrique y Luis de la Fuente, "pero el mejor jugador del mundo es otra cosa"

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ofrece una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ofrece una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo. / Chema Moya / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"No puedes darle un Balón de Oro a un jugador porque haya ganado la Champions o el Mundial. Dale el Balón de Oro de los entrenadores a Luis Enrique o De la Fuente, pero el mejor jugador del mundo es otra cosa". A escasas semanas de que se entregue el galardón individual más prestigioso del fútbol, José Mourinho ha dado su punto de vista sobre quién debería ganarlo. Y aunque no le ha nombrado directamente, su candidato es Kylian Mbappé.

"Tiene que ser uno de esos jugadores a los que vayas a echar de menos cuando dejen de jugar", explicó, citando que él echa de menos a Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano, Messi (aunque aún están en activo) o Zidane. "Son dos, tres o cuatro ahora mismo. Y sabemos dónde están. Aquí. Sabemos que hay un jugador que, individualmente, ha hecho historia este verano", profundizó en obvia referencia a Mbappé, que se convirtió hace poco más de un mes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, tras ganarle esa pelea a Leo Messi.

Defiende Mourinho la candidatura del francés tres días después de su triplete goleador contra la Real Sociedad, en el contexto de un buen arranque de temporada blanco, sin alardes. Fue sufridísimo el triunfo inaugural en Cornellà, con el agónico gol de Carlos Espí en el minuto 90, pero el miércoles frente a la Real Sociedad en el Bernabéu el equipo blanco dio un paso adelante.

Cucurella, titular ante el Málaga

Confía el portugués en que el paso del tiempo vaya afilando físicamente a sus futbolistas, algunos con apenas dos semanas de entrenamientos tras sus vacaciones después de llegar lejos en el Mundial. Por ello prepara cambios para el duelo de este domingo (17.00 horas) contra el Málaga y hasta desveló uno de ellos: Cucurella estrenará titularidad en lugar de Carreras.

El defensa del Real Madrid Cucurella (c) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo.

El defensa del Real Madrid Cucurella (c) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo. / Chema Moya / EFE

Su rueda de prensa de este sábado fue un continuo elogio a sus jugadores, a Bellingham, Vinícius, Mbappé, Diomande, Thiago Pitarch y el propio Carreras. Hasta a Arbeloa, de quien elogió el trabajo que realizó con los canteranos. Está conciliador el portugués, lo que quizá también explique que haya decidido no concentrar a sus futbolistas hasta el domingo por la mañana, dejando que cada uno duerma en su casa.

Noticias relacionadas

"Espí, Cucurella y yo dormiremos aquí", bromeó el técnico, dado que los tres están viviendo temporalmente en las instalaciones del club en Valdebebas. "Estoy muy contento con todos", resumió antes de enfrentarse al Málaga, un recién ascendido que ha arrancado la temporada con derrota en el Metropolitano y un empate en casa ante el Deportivo. Lo hará todavía sin Tchouaméni, Rodrygo, Asencio, Militao, Mendy, Thiago Pitarch y un Endrick al que espera de vuelta para la semana que viene.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
  2. La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
  3. El Barça y la RFEF deciden suspender el homenaje a los campeones del mundo por las cargas policiales en Elche
  4. Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis
  5. Márquez reconoce que Ducati se “la ha colado” al hablar de su hombro tras Silverstone
  6. Flick tendrá en el Barça el nueve que pedía
  7. Laporta pide negociar al Atlético el día en que Julián Álvarez no se presenta al entrenamiento por indisposición: 'Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada
  8. El Barça no organizará como club ningún acto político o institucional de 'exaltación' de la estelada en el Camp Nou

Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, sin mencionarle: "No puedes darlo por ganar la Champions o el Mundial"

Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, sin mencionarle: "No puedes darlo por ganar la Champions o el Mundial"

Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol: "Yo era la única chica del club en mi pueblo, ahora alucino al ver todo lo que hacen las mujeres"

Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol: "Yo era la única chica del club en mi pueblo, ahora alucino al ver todo lo que hacen las mujeres"

Carlos Ezpeleta: "Debemos proteger a los pilotos para que su vida sea más fácil"

Carlos Ezpeleta: "Debemos proteger a los pilotos para que su vida sea más fácil"

La Liga F pierde terreno: las claves del estancamiento de un campeonato que vive un éxodo de estrellas

Marc Ballester, entrenador del Badalona Women: "Si las jugadoras se marchan de la Liga F es por algo; tienen motivos para hacerlo"

Marc Ballester, entrenador del Badalona Women: "Si las jugadoras se marchan de la Liga F es por algo; tienen motivos para hacerlo"

El rey Harald de Noruega y la bici robada a Induráin

El rey Harald de Noruega y la bici robada a Induráin

Entrevista a Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol

Entrevista a Marc Ballester, entrenador del FC Badalona Women