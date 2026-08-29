Mourinho ya no cree en conspiraciones arbitrales y se desmarca del relato victimista de Florentino

Después de cinco ruedas de prensa, una entrevista en El Chiringuito y un amplio puñado de declaraciones a los medios oficiales del club, ya se puede trazar un boceto del José Mourinho que ha regresado al Real Madrid. O, al menos, de la versión de sí mismo que el entrenador portugués quiere proyectar 13 años después de su primera etapa de blanco. Y aunque hay rasgos que evidencian una continuidad, principalmente la férrea defensa de los suyos, en otros aspectos no hay quien reconozca a 'The Special One'.

Han pasado 16 años desde que Florentino Pérez le contrató con el encargo de terminar con la hegemonía del Barça de Pep Guardiola. Una misión que Mourinho, como explica en su documental de Netflix, gestionó como una "guerra" sin cuartel en la que valía todo y en la que no admitía soldados con dilemas de conciencia.

Entrenamiento del Real Madrid este sábado en Valdebebas. / Chema Moya / EFE

En aquel trienio, sobre todo en los dos años iniciales que compartió con Guardiola, el hostigamiento a los árbitros fue una de las principales características del discurso de Mourinho. El madridismo hizo de aquel icónico "¿'pur' qué?" un mantra que, ahora, muchos en el club y fuera de él consideran justificado tras destaparse el caso Negreira, por mucho que no se haya demostrado (al menos de momento) que un solo árbitro estuviese comprado.

"Los hijos de Negreira"

Menos aún, claro, en la Champions, donde concentraba su victimismo arbitral, con los "Ovrebo, De Bleeckere, Busacca, Stark" que citó de carrerilla en otra de sus célebres declaraciones. El Real Madrid, como club, sigue instalado en ese relato en las competiciones españolas, apelando continuamente en su televisión oficial a "la mugrienta Liga Negreira" y a la plantilla arbitral actual, formada por "los hijos de Negreira".

"Sentía algo extraño, no sabía el nombre, no sabía quién era Negreira, pero era extraño. Unos años después, ya se sabe que no es extraño, lo único que veo extraño es la Justicia", dijo en El Chiringuito sobre aquel caso. Pero de regreso en 2026, a diferencia de la línea oficial del club, lo considera agua pasada.

Real Madrid TV

"Yo antes de cada partido confío siempre en el árbitro. No pienso que haya un árbitro en España hoy que es amigo de Negreira o que le ha hecho un favor y se lo debe. Estoy del lado de la honestidad de los árbitros", defendió antes del partido contra la Real Sociedad, elogiando, a su manera, el arbitraje del encuentro contra el Espanyol: "Lo hizo muy bien desde el punto de vista técnico. Entiendo que no viera la roja por agresión a Vinícius".

Yo antes de cada partido confío siempre en el árbitro. No pienso que haya un árbitro en España hoy que es amigo de Negreira o que le ha hecho un favor y se lo debe. Estoy del lado de la honestidad de los árbitros José Mourinho — Entrenador del Real Madrid

Tampoco sigue la línea marcada por el club en la relación con LaLiga que preside Javier Tebas, a quien Florentino considera su máximo enemigo en la industria del fútbol. Sin necesidad alguna de hacerlo, pues nadie le preguntó directamente, hace unos días Mourinho dio públicamente las "gracias" a LaLiga.

"Gracias" a LaLiga

"Tengo que agradecer a LaLiga, que tuvo el sentido común de aplazar una semana más los partidos de los equipos que tenían jugadores en el Mundial", dijo antes del partido contra la Real Sociedad, en un mensaje que, de nuevo por iniciativa propia, repitió tras ese mismo partido: "Doy gracias a LaLiga por tener una semana más".

Tengo que agradecer a LaLiga, que tuvo el sentido común de aplazar una semana más los partidos de los equipos que tenían jugadores en el Mundial José Mourinho — Entrenador del Real Madrid

Coinciden sus declaraciones públicas con la percepción de quienes trabajan en el día a día de Valdebebas de que le ven más relajado y calmado que en su anterior etapa. Hasta llegó a decir este sábado que no le importa que se filtre su alineación, salvo que cambie su estructura táctica, cuando en su momento organizó una guerra civil a la que caza del 'topo' que desveló que Pepe jugaría de mediocentro en un clásico.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho felicita a Vinicius Jr. tras el cambio durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Las bromas con la prensa

Mourinho hasta bromea en público con los periodistas sobre sus buenas fuentes de información. El mismo 'Mou' que en 2012 le montó una encerrona a un reportero por una información sobre el descontento de los jugadores con uno de sus asistentes.

El único vector discursivo en el que Mourinho es plenamente reconocible es en la defensa a sus jugadores. Desde la denuncia del "bullying" que sufre Vinícius hasta la petición del Balón de Oro para el "increíble" Mbappé que realizó este sábado, en la víspera de recibir al Málaga (17.00 horas) en el Bernabéu: "Estoy muy contento con todos. Aquí solo tenemos grandes jugadores y grandes grandes grandes jugadores".

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La duda, más que razonable, es si las canas han apaciguado a un Mourinho que ya tiene 63 años o si es solo una pose táctica que aparcará cuando vengan mal dadas o lo considere necesario. Solo el tiempo lo dirá.