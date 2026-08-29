Entrevista
Marc Ballester, entrenador del Badalona Women: "Si las jugadoras se marchan de la Liga F es por algo; tienen motivos para hacerlo"
ENTREVISTA | Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol: "Yo era la única chica del club en mi pueblo, ahora alucino al ver todo lo que hacen las mujeres".
Han sido unos años duros para el Badalona Women. Ha cambiado de nombre, de sede y hasta de propiedad. De ello ha sido testigo Marc Ballester, quien, desde noviembre del año pasado, ocupa el cargo de primer entrenador. No ha sido fácil, pero poco a poco todo empieza a asentarse en parte gracias a la entrada de Mercury 13 como propietario. Antes de su debut en la Liga F de este domingo, el entrenador atiende a EL PERIÓDICO.
¿Cómo ha ido este inicio de curso?
Es una pretemporada diferente, la primera como primer entrenador, con muchísima ilusión de conjuntar un grupo muy nuevo. El trabajo que se hizo estos últimos meses de la temporada pasada nos ha ayudado a que la gente que sigue ya tenga un poquito lo que es la idea, pero con tantas caras nuevas cuesta, lleva tiempo. También es darles calma a las jugadoras, entendiendo que este proceso tiene que ir lo más rápido posible porque empezamos ya.
¿Cómo está siendo para ti esta nueva etapa?
Fue un aprendizaje a toda prisa el del año pasado, porque tuve que coger el equipo en noviembre, en una situación un poco diferente a la actual. Primero recuperar el vestuario, después encontrarnos cómodos dentro del campo y, evidentemente, siempre todo esto tiene que ir ligado a resultados, porque si no, el fútbol no te regala nada. Acabamos consiguiéndolo a principios del año pasado y ahora una pretemporada donde puedes trabajar realmente tu idea. Necesitamos ser un equipo muy protagonista, y eso requiere tiempo y mucho entendimiento del juego. A nivel personal estamos haciendo un grupo magnífico, y ahora falta que dentro del campo se vea reflejado.
¿Cómo ha cambiado el Marc que empezó aquí hace algunas temporadas?
El Marc que empezó fue ya hace seis temporadas... no sé por dónde empezar casi. He pasado por muchos roles, eso me ha dado muchísima información, sobre todo de la futbolista. Es muy importante conocerla, saber cómo piensa, qué le pesa más, y eso me hace dominar y acertar más a nivel de gestión de vestuario, que creo que en el fútbol femenino es esencial. Ahora entraríamos más en la parte de juego: desde la función de analista que hice el año de Segunda División, la de segundo entrenador que he hecho durante cuatro años y medio, y ahora este añito haremos de primer entrenador.
Rol distinto y cada vez más responsabilidad. Pero el perfil dialogante se mantiene.
Con el tiempo vas aprendiendo un poco lo que ellas necesitan, y sí que te das cuenta de que no es solo el mensaje, sino el porqué. Es que ellas entiendan un poco qué proceso has seguido tú para llegar a esa conclusión. Tienes que explicar todo el proceso y eso ayuda seguramente a que ellas acaben yendo a muerte con lo que tú les pides. Sea A, B o C. Eso sí que es difícil, porque a veces hay jugadoras que te lo aceptan más o menos, o que tardan más o menos en coger tu mensaje. A unas jugadoras te acercarás de una manera, a otras de otra, serás más directo, menos directo, más autoritario, menos autoritario. Creo que eso ayuda a que acabe llegando todo de la mejor manera.
¿Era lo que tú querías, acabar siendo primer entrenador?
Te tengo que decir que no lo sé. Y tampoco lo sé ahora. Creo que me he sentido cómodo haciendo el rol de segundo entrenador durante mucho tiempo, si no, no habría mantenido esta figura. Ahora este rol también me lleva seguramente a eso, a tomar las decisiones. Te hace sentir mucho más partícipe que antes, pero también te hace ver que si las cosas no salen bien, eres el primero que sale por la puerta. Eso, unos días se lleva mejor y otros peor. Sí que me considero una persona muy tranquila en mi día a día, entonces creo que no tengo picos, ni altos ni bajos, y eso también me hace entender un poco todo, no desde la adrenalina del momento, sino intentando mirarlo todo desde la perspectiva, entendiendo que es un sector, este deporte, que te exige constantemente estar ganando cada fin de semana. Pero te diría que todavía a día de hoy no te sabría decir dónde quizás soy más feliz o soy más yo. Entiendo que con el tiempo iré acabando donde me toca.
¿Qué es lo que más cuesta en una pretemporada?
Yo te diría que lo más importante es coger información. Les he dicho desde el día 1: yo no quiero que todo salga perfecto, porque entonces el día 1 de Liga algo no irá bien, y yo no tendré recursos para tomar decisiones y solucionarlo. Lo que busco son situaciones donde le das al equipo diferentes herramientas. Evidentemente, vas con una primera idea, con la plantilla que tenemos, de cómo queremos jugar, cómo queremos defender y atacar, pero a partir de ahí surgen dudas, situaciones donde tú durante el verano habías pensado una cosa y ahora, dos días en el campo después, dices: 'bueno, ya empiezo a cambiar la idea'. Creo que esta capacidad de cambio la tenemos que tener y ser conscientes de que no siempre saldrá lo que nosotros queremos, pero sí preparados para diferentes escenarios. Eso es lo que a mí me deja más tranquilo.
Este verano han llegado refuerzos. Vicky Losada es el gran nombre. ¿Cómo ves su encaje en el proyecto?
Encajar encaja muchísimo Vicky, igual que todas las demás. La verdad es que sí que en el caso de Vicky coges esta experiencia que has tenido años anteriores, no solo en Liga F, sino también en el extranjero. Dentro del equipo tenemos jugadoras de fuera, jugadoras de aquí, y es muy importante ponernos todos en el mismo saco. Ella creo que tanto dentro como fuera del campo nos da un plus muy grande. Sí que es cierto que yo el primer día, cuando me siento con ella, le dije que las jugadoras que vienen de según qué contextos en años anteriores es importante que entiendan a dónde han llegado. En el momento en que se encuentra este club, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Porque creo que en anteriores ocasiones otras jugadoras, por perfil similar, no igual, pero similar, han tenido, sobre todo en el primer año, una adaptación muy lenta. Ya ves que ahora estamos aquí en el CAR haciendo esta entrevista, nos queremos ubicar y quedar realmente en Badalona. Esto será dentro de muy poco, pero el hecho de venir, ir y volver a diferentes ubicaciones es complicado. Ellas lo tienen que aceptar desde el día 1 porque, si no, todo cuesta mucho más. Creo que en esto todas están haciendo un esfuerzo muy grande, tanto las que vienen nuevas como las que ya estaban el año pasado, y eso nos está haciendo seguramente no buscar excusas sino soluciones.
¿Cómo se gestiona esto? Estamos aquí en el CAR, pero jugaréis en Badalona, aunque todavía no lo hacéis. ¿Cómo está la situación ahora mismo del campo?
La situación es que hace dos años vinimos con la idea de que lo que pasará ahora, dentro de un mes o mes y medio, sucediera entonces. Hay muchos temas por el medio que han ido retrasando todo esto. El año pasado fue muy duro. Los que lo vivimos cada semana, viajando, durmiendo fuera... Al final todo el mundo tiene un núcleo y es difícil estar tanto tiempo fuera. Y lo superamos, todavía no sé ni cómo no nos matamos entre nosotros, pero este año, el hecho de tener esta previsión, viendo cada día en el estadio que las obras ya son una realidad, que están cumpliendo los plazos que toca y que a finales de septiembre o principios de octubre realmente podremos entrenar y competir en nuestro estadio.
Hace mucho tiempo que no jugais un partido de Liga en casa y eso se nota.
Creo que no lo valoramos todavía lo suficiente aquí, porque llevamos tanto tiempo sin vivirlo que es complicado, pero el año pasado fue un tema de cifras. El año pasado hicimos casi los mismos números en casa que fuera. Tú coges cualquier equipo de Liga F y los números de casa son unos, los números de fuera normalmente son bastante peores. Creo que conseguimos esto, competir siempre en un contexto difícil. Me lo decían cuando jugamos dos partidos de Copa de la Reina el año pasado contra el Granada, que ganamos, y contra el Barça, que empatamos. Dos partidazos.
¿Cuál es el objetivo del Badalona este año?
Seguir creciendo. Creo que todavía tenemos mucho margen, tanto dentro de la plantilla como dentro del staff, dentro de la estructura, que es nuestro club. Este año es el primero que realmente crecemos a nivel de departamentos. Ellas, evidentemente, directa o indirectamente, están sintiendo estos cambios, porque son muchas cosas del día a día, no es solo el campo. Creo que en esto ahora empezaremos a notar según qué situaciones, que repercuten directamente en lo que es el campo, y creo que cuidar tanto a las jugadoras en muchos ámbitos hará que el rendimiento sea mucho más alto. Por tanto, si el rendimiento es más alto, los resultados tienen que ser mejores, y lo que buscamos es hacer un año mucho mejor que el año pasado. Para mí, regularidad es la palabra.
La entrada de Mercury 13 ha significado un cambio total dentro de la entidad. ¿Cómo se refleja en el día a día?
Muchas veces con el staff hablamos de que ahora nos preocupamos solo de fútbol. Si realmente nuestro día a día está enfocado en la parte de fútbol, nosotros trabajaremos mucho mejor con las jugadoras, acertaremos mucho más, ellas lo notarán. Además las jugadoras tampoco necesitan solo del staff y tienen muchísimas más inquietudes, situaciones del día a día que también se tienen que cuidar. Creo que esto es lo que ellas han empezado a notar, fuera y dentro del campo. Y esto, como te vuelvo a decir, es rendimiento, puro y duro. Es importante que estos últimos meses hayan entrado más personas dentro del club.
Y se nota en el día a día.
Es mucho tiempo en el que tú acabas viendo más vídeos, acabas tratando más con la jugadora directamente, más reuniones individuales, más situaciones con las propias capitanas. Esto, quieras o no, son pequeños detalles que a veces es difícil cuantificar, pero te digo que tú ves al equipo y lo ves rendir de una manera que dices que esta persona está focalizada, centrada, solo en lo que tiene que hacer.
¿Cómo estás viendo la evolución de Liga F? Otro año más ha habido problemas con los derechos televisivos.
Pues igual que te hablaba de mi propio club y de todo lo que ha pasado en este tiempo, yo te diría que en Liga F no encontramos esta evolución. Y no la encontramos ni desde la parte de derechos televisivos, como comentas, que este año hemos tenido que tirar hacia atrás, porque quizá no habíamos seguido una evolución como tocaba y fuimos demasiado rápidos. No lo sé, eso lo tendrá que analizar quien lo tenga que analizar. Pero, en el día a día, si las jugadoras se marchan es por algo, tienen motivos para hacerlo. Hay ligas que están creciendo a un nivel muy grande, y no hablamos solo de recursos económicos hacia la parte de salarios, que muchas veces lo llevamos aquí: "la jugadora quiere ganar más, aquí no se gana tanto". Son muchas más cosas.
En ligas como la inglesa la inversión en las infraestructuras y el producto va más allá de salarios.
Al final también esta inversión va hacia la parte de herramientas, recursos, ciudades deportivas, gimnasios, campos, de todo tipo. Aquí sí creo de haber una infraestructura que abarque todo aquello que complementa el fútbol y que permita un crecimiento constante. No tenemos que querer crecer en dos días, porque en dos días tampoco encontraremos la marca que queremos ser. Los que llevamos tiempo en Liga F, evidentemente, vemos esta evolución, pero nos tiene que preocupar que los campos sigan estando vacíos como están, que la gente no siga enganchándose desde sus casas, y deberíamos buscar las herramientas. Porque al final la jugadora lo ve, lo sabe y toma decisiones. No podemos juzgarlas, porque creo que las que han querido marcharse tenían sus motivos para hacerlo.
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