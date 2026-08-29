Fútbol
Kerolin: la historia de superación del fichaje millonario del Barça
La jugadora se ha convertido en el fichaje más caro de la sección en toda su historia al superar el millón de euros.
El equipo azulgrana debuta este fin de semana en Liga F en casa contra el Costa Adeje Tenerife (19 h, DAZN y Teledeporte).
Es el gran fichaje de este nuevo Barça. La llegada de Kerolin Nicoli al equipo azulgrana la ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la sección, superando el millón de euros. Llega para marcar las diferencias, para sumar en el ataque. Sin embargo, su historia empieza en São Paulo (Brasil), donde se enamoró del fútbol, lo disfrutó, pero también donde todo estuvo a punto de truncarse cuando le detectaron una enfermedad.
Cuando tenía 11 años, empezó a sentir dolor en la pierna derecha y, tras muchas visitas médicas, terminaron diagnosticándole una enfermedad rara que le provocaba una infección ósea. Tuvo que pasar por quirófano y, pese a eso, los médicos no le aseguraron que pudiera volver a practicar deportes de contacto como el fútbol (y, además, le recomendaron no hacerlo). Durante su recuperación sufrió también desnutrición tras el tratamiento, pero poco a poco fue recuperándose y no fue capaz de despedirse del balón, así que al poco tiempo volvió a jugar con sus amigos mientras volvía su habilidad y fuerza. Con el tiempo, la pierna se curó y ella volvió a practicar el deporte que le apasionaba. La jugadora fue ascendiendo en las categorías del sistema de equipos de Brasil y, finalmente, hizo realidad su sueño: ser futbolista profesional.
Sanción por dopaje
Sin embargo, ese no fue el único obstáculo en el camino de Kerolin. En 2019, con 19 años, estaba destacando y bien posicionada para entrar en la lista para el Mundial de Francia con Brasil, pero dio positivo de Endurobol (sustancia GW1516) en un test de dopaje tras un partido en Copa Libertadores. La sanción fue dura y ejemplar: dos años sin competir. Ella argumentó que no fue de manera deliberada, pero no se le comnutó la pena. Las dificultades económicas que comportó esta sanción para ella y su familia fueron muy duras, y Kerolin tomó la convicción de volver y construir paso a paso esa nueva etapa de carrera.
Fue en ese momento cuando llegó el Madrid CFF, que ya había puesto la mirada en ella incluso antes de la sanción. La brasileña fichó por el conjunto madrileño y estuvo algo más de un año en Madrid, compitiendo en Liga F, antes de irse al fútbol estadounidense (North Carolina Courage) y terminó recalando en el Manchester City, donde encontró la estabilidad y el contexto ideal para explotar definitivamente.
La Kerolin que ha llegado al vestuario del Barça es una mezcla de todas sus experiencias. Aunque su posición habitual es la de extremo, su polivalencia le permite actuar en cualquier lugar del frente de ataque con creatividad e imprevisibilidad. Una futbolista que suma a un objetivo común de todo el vestuario azulgrana: repetir la gesta del año pasado y ganarlo todo.
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