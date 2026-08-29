Fútbol
El Galatasaray ficha al portugués Rafael Leão por 45 millones de euros
El club turco pretende revitalizar la carrera del extremo luso, en caída libre en el Milan
Efe
El Galatasaray, vigente campeón de la liga turca, anunció este sábado el inicio de las negociaciones formales con el AC Milan para fichar al extremo internacional portugués Rafael Leão, quien tiene previsto aterrizar hoy en Estambul.
“Se han iniciado negociaciones oficiales con el futbolista Rafael Alexandre da Conceição Leão y su club, el AC Milan SpA, en relación con su traspaso”, informó la entidad turca mediante un comunicado oficial.
En sus redes sociales, el club de Estambul difundió un vídeo en el que se aprecia al atacante portugués, de 27 años, a bordo del avión que lo traslada a la ciudad del Bósforo.
El futbolista aseguró sentirse "muy contento" por su incorporación al conjunto otomano y definió el fichaje como el arranque de "un nuevo e importante capítulo" en su trayectoria profesional.
“Estoy muy contento de fichar por el Galatasaray. Comienza un nuevo e importante capítulo en mi carrera. Me entusiasma volver a jugar la Champions League, donde creo que podemos lograr grandes cosas”, declaró el jugador.
La operación
Aunque los detalles financieros de la operación no han sido detallados por las partes, la prensa turca señala que el Galatasaray abonará al AC Milan 45 millones de euros más bonificaciones, mientras que al jugador le ofrecerá un contrato por 12 millones de euros anuales.
Según informa el diario Sabah, Leão lucirá el dorsal número 27 en su nueva etapa y presenciará esta misma noche desde las gradas el encuentro de liga que enfrenta a su nuevo equipo contra el Göztepe.
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