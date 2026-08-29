Fútbol
El futbolista del Rayo Isi Palazón, baja frente al Barcelona
Efe
Isi Palazón, extremo del Rayo Vallecano, no jugará el próxim lunes (21.30 h.) frente al Barcelona aquejado de una lesión muscular que se produjo en el último partido, según confirmó este sábado su técnico, Beñat San José.
“Isi va a ser baja, tiene mínimo un par de semanas. Se está recuperando bien de su lesión muscular”, dijo el entrenador vasco, en conferencia de prensa, a dos días de visitar el Camp Nou para medirse al Barcelona en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.
El jugador murciano se lesionó el pasado 20 de agosto, en la primera parte del partido frente al Alavés, en el estadio de Butarque, en Leganés, al sentir molestias en su pierna izquierda tras un golpeo de balón.
La baja de Isi Palazón por el extremo izquierdo podría suplirla Beñat San José con la entrada de Álvaro García, que en ese encuentro frente al Alavés estuvo en el banquillo hasta la segunda parte.
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