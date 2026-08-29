El exazulgrana Kessié (29 años) vuelve al Atalanta tras su paso por el Al-Ahli saudí

El marfileño Franck Kessié, exjugador del Barcelona y del Milan, entre otros, regresó como agente libre al Atalanta italiano, en el que vivió su primera experiencia como jugador fuera de su país, procedente del Al-Ahli saudí.

El centrocampista, de 29 años, firmó un contrato plurianual con la 'Dea', a la que vuelve nueve años después de su salida rumbo al Milan.

Kessié llegó al Atalanta en enero de 2015 procedente del Stella d'Adjamé de Costa de Marfil y se incorporó al equipo juvenil. Ese mismo año fue cedido al Cesena, de la Serie B italiana, en el que disputó 37 partidos y marcó cuatro goles.

En la temporada siguiente regresó al Atalanta y se convirtió en una de las revelaciones de la Serie A tras disputar 31 partidos y marcar siete goles, en una campaña en la que el equipo terminó cuarto en la clasificación.

Su paso por el Milan

En 2017 fichó por el Milan, con el que jugó 223 partidos y marcó 37 goles en todas las competiciones. En la temporada 2021/22 ganó el 'Scudetto' con el conjunto milanés.

En 2022 se incorporó al Barcelona, con el que ganó la Liga y la Supercopa de España. En el conjunto español fue protagonista en los clásicos ante el Real Madrid, como cuando provocó un gol en propia puerta en la ida de las semifinales de la Copa del Rey o marcó en el tiempo añadido el tanto de una victoria azulgrana en liga.

En agosto de 2023, tras una temporada en Barcelona, se marchó al Al-Ahli, en el que jugó tres temporadas, en las que ganó una Supercopa de Arabia Saudí y dos Ligas de Campeones de Asia.

En la edición 2025/26 fue elegido mejor jugador de la competición saudí.

Noticias relacionadas

Además, Kessié, capitán de la selección de Costa de Marfil, suma más de cien partidos con su país. En 2024 ganó la Copa de África y en 2026 disputó el Mundial, en el que marcó un gol contra Alemania.