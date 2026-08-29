Un Espanyol fallón cae ante una Real guiada por el mago Oyarzabal

Nunca es bueno visitar a un rival talentoso en su estreno en casa. Tampoco ayudaba que la Real Sociedad debutara ante su afición después de dos derrotas. El cuadro donostiarra tenía más exigencia y presión que un Espanyol que al menos ya había celebrado el triunfo de la primera jornada contra el Levante. El campeón de Copa tomó aire y batió este sábado al conjunto perico, que topó con la varita mágica de un Oyarzabal sensacional (2-1).

No marcó el capitán de la Real, pero lideró todas y cada una de las acciones ofensivas. Exquisito con el balón y siempre clarividente, fue el mejor futbolista sobre el césped. Fue aclamado antes del choque por el éxito en el Mundial y salió ovacionado al ser sustituido en el minuto 89. Lo merecía. Repartió dos asistencias de gol y fue el principal culpable de que el Espanyol se marchara de vacío de Anoeta. Deberá esperar a la próxima cita en Cornellà ante el Sevilla para recuperar la senda del triunfo.

Error de Calatrava

Optó Manolo por un solo cambio en el once respecto al último duelo contra el Madrid. El esloveno Drkusic entró en el eje de la zaga en lugar de Riedel, mientras Matarazzo apostó por cuatro novedades después de salir goleado del Bernabéu.

Pronto se llevó el primer tortazo el Espanyol tras un error grosero de Calatrava, que cedió un balón al vacío cerca del peor rival posible. Oyarzabal no desperdició el regalo, alzó la cabeza y asistió a Barrenetxea, que batió a Dmitrovic con un excelente disparo (m. 4).

Manolo González, en el partido contra la Real Sociedad de este sábado. / AFP7 vía Europa Press

Lejos de reaccionar, el cuadro perico siguió tremendamente espeso, superado en todo momento en el centro del campo y acumulando pérdidas graves que pudieron ser devastadoras. Suerte de Dmitrovic, siempre eficiente, que despejó como pudo un tiro de Oyarzabal tras un error de Urko. Entre el meta serbio y el larguero evitaron de nuevo el segundo en un remate a su propia puerta de Omar el Hilali a la media hora de juego.

No había hecho nada decente el Espanyol salvo un lanzamiento de falta de Expósito por encima del larguero y todo apuntaba hacia una mayor sangría local, pero Javi Hernández tuvo una aparición estelar para poner un preciso balón a Roberto, que selló las tablas al filo del descanso. Remató de maravilla el cordobés, que suma ya tres goles en el campeonato.

Roberto celebra su gol contra la Real en el partido de este sábado en Anoeta. / Javier Etxezarreta / EFE

Los caramelos de Mikel

Con más premio que fútbol llegó el bloque perico al descanso, satisfecho por un empate que no merecía. La segunda parte comenzó con el debut de Moscardo en lugar de Urko, que tenía una peligrosa amarilla. Le sentó bien el gol a los hombres de Manolo, que mejoraron su imagen y plantaron cara a la Real en sus mejores minutos.

Acarició el Espanyol el 1-2 en una falta lanzada por Javi Hernández (m. 56), pero otra irrupción de Oyarzabal entre líneas rescató a los locales. El capitán puso un caramelo en las botas de Oskarsson, que volvió a adelantar a los donostiarras cuando peor estaban.

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Oyarzabal y Drkusic pugnan por un balón en Anoeta. / Javier Etxezarreta / EFE

Quedaba media hora por delante y el Espanyol tuvo ocasiones para marcar en intentos de Moscardo y Calatrava, pero El Hilali también evitó bajo palos el tercero. Dmitrovic mantuvo las esperanzas blanquiazules de lograr el empate hasta el final, pero la Real acabó sumando su primer triunfo.