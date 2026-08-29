Entrevista con Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol: "Yo era la única chica del club en mi pueblo, ahora alucino al ver todo lo que hacen las mujeres"

Se ha convertido en una pieza indispensable del equipo perico. Ona Baradad (Rosselló, Lleida, 2003) dio el paso la temporada pasada de salir de Can Barça para fichar por el Espanyol y, desde entonces, se ha afianzado en el once de Sara Monforte, que debuta este sábado en la Liga F en Eibar. Con solo 22 años, destaca en el proyecto blanquiazul, que no para de dar pasos adelante y se afianza en Primera División. A las puertas de una nueva temporada, la futbolista atiende a EL PERIÓDICO para reflexionar sobre su carrera, los retos que le quedan por cumplir y los sueños que está cumpliendo y que no sabía que podría hacerlo.

¿Cómo afrontas la temporada?

Yo estoy muy bien, la verdad, con mucha confianza, con muchas ganas de empezar, ya en este finde tenemos el primer partido. Estamos con mucha ilusión ya de comienza a tope y afrontar esta nueva temporada de la mejor manera.

¿Cómo fue para ti la temporada pasada? Porque era un cambio importante, y además fuiste de las indiscutibles el año pasado.

Sí que al principio quizás me costó un poco adaptarme por el cambio, sobre todo, de ritmo, pero ya después, a medida que pasó la temporada y los partidos, me sentí muy bien, muy cómoda. La entrenadora me dio mucha confianza, junto con todo el equipo, que lo puso muy fácil. Hizo que fuera una temporada muy chula y con una experiencia muy guay.

Ona Baradad, jugadora del Espanyol, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque tras la entrevista. / Jordi Otix / EPC

¿Qué es lo que más te cuesta cuando te incorporas a un equipo?

Lo que más noté quizás fue el cambio del ritmo, el juego, porque es adaptarte a otro modelo. Sí que, por ejemplo, en mi posición más o menos sí hacía lo mismo, pero también se me pidieron otras cosas, sobre todo defensivamente, a lo que no estaba quizás tan acostumbrada y eso es lo que me costó más.

¿Cómo has llevado el cambio? Porque Barcelona y Espanyol quizás son las dos mejores canteras que tiene ahora mismo el fútbol español, pero son rivales.

Al final sí que existe lo que dices, la rivalidad, pero yo estoy en el equipo que me ha dado una oportunidad en este momento y afronto a tope esta etapa con el equipo que estoy.

"El Espanyol tiene que aspirar al máximo que pueda, a ganar todos los partidos y estar ahí arriba. Creo que no nos podemos conformar con simplemente salvar la categoría"

Estás formando parte de un cambio muy importante en el Espanyol. Ha evolucionado mucho el equipo estos años, a la par que sus objetivos.

Todo el equipo lo vivimos en el día a día, o sea, se trata de hacer cada día el máximo para llegar a los mejores resultados posibles. El objetivo es salvar la categoría, pero nosotras queremos más, queremos aspirar al máximo que podamos.

En ello tiene un papel importante Sara Monforte. Su manera de transmitir el fútbol, esa pedagogía.

Sara es una persona que es exigente con nosotras, pero porque sabe que podemos dar el máximo y quiere que así sea. Nos explica mucho las cosas, para que entendamos los movimientos, lo que tenemos que hacer en cada momento, y eso nos ayuda mucho, porque no hacemos las cosas porque sí, las hacemos por un motivo.

¿A qué tiene que aspirar el Espanyol esta temporada?

El Espanyol tiene que aspirar al máximo que pueda, a ganar todos los partidos y estar ahí arriba. Creo que no nos podemos conformar con simplemente salvar la categoría.

Ona Baradad, con un balón, en Sant Adrià. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo afrontas tú esta temporada?

Me gustaría ser una ayuda importante para el equipo, ayudar con asistencias, con goles, y que al final podamos aspirar a estar arriba. Considero que tenemos un muy buen equipo, que tiene muchas ganas y con mucha competitividad podemos conseguir lo que queramos.

Eres muy joven y has asumido un nivel de responsabilidad muy alto en el equipo.

Yo, de verdad, lo he vivido de una manera muy natural. He seguido haciendo lo que he venido haciendo los años anteriores, dar el máximo cada día y al final eso sí que quizás se ve reflejado en más minutos, pero también es mérito de las compañeras que tengo, que todo lo hacen más fácil. Sin ellas no conseguiría estar donde estoy ni tendría quizás la responsabilidad o la confianza de la entrenadora.

"¿La lesión de cruzados? Cuando estoy en el campo no pienso ya en ello. En alguna acción se te viene a la mente, porque al final es como una cosa traumática, pero estoy muy bien, volviendo a disfrutar de lo que más me gusta"

Te has unido mucho al vestuario desde el primer momento. ¿Esa sensación de familia es clave para lograr los objetivos?

Es muy importante. Yo vine el año pasado y desde el primer día me sentí muy bienvenida al equipo. Eso hace que todo vaya mejor, que la adaptación sea muy fácil y que al final el campo también lo refleje.

Te miro ahora la rodilla y veo las dos cicatrices de cuando sufriste la lesión de cruzados. Ha pasado tiempo, pero es una lesión que no para de castigar al fútbol femenino. ¿Cómo de presente está en tu día a día esta lesión?

Cuando estoy en el campo no pienso ya en ello, con el tiempo ya creo que te vas quitando el miedo, ese sentimiento de 'uyyy'. Pero yo ya lo veo de forma muy natural, no pienso en ello. Sí que en algún momento, en alguna acción, sí que te viene a la mente, porque al final es como una cosa traumática, pero estoy muy bien. Lo estoy pasando bien, no pienso en ello y ya estoy volviendo a disfrutar de lo que más me gusta.

Ona Baradad, jugadora del Espanyol, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. / Jordi Otix / EPC

Laura Martínez y Anna Torrodà ahora están justo en esa recuperación. ¿Qué les has dicho?

Que al principio lo ves todo muy mal, porque hasta que no te ves y vuelves a sentirte futbolista, sobre todo cuando estás en el campo, no sientes que puedes volver. Pero yo ahora he visto que puedes volver incluso mejor. O sea, hay que reforzar cosas en las que quizás no te fijabas y sobre todo las cosas a las que quizás no les dabas importancia para estar mucho mejor.

¿Por ejemplo?

Sobre todo, lo que haces fuera: la alimentación, el descanso... A todo eso quizás antes yo no le daba tanta importancia y ahora le doy muchísima. O sea, todo lo que pueda controlar y dependa de mí, pues lo hago.

"Yo no soñaba con jugar al fútbol femenino porque soy de un pueblo y allí no había"

¿Qué es lo que más y menos te gusta de todo esto?

Lo que más se echa de menos son los momentos con la familia, que te pierdes muchas cosas porque al final tienes otro estilo de vida. Cuando tú tienes fiesta o días libres, la gente o trabaja o estudia, nunca coincides, entonces es adaptarte a eso y seguir esta línea que al final es el objetivo que tú quieres conseguir, ser futbolista profesional y poder vivir de esto y disfrutar. Al final es como un pequeño sacrificio, por decirlo de alguna manera, que se tiene que hacer para conseguir lo que tú quieres.

¿Era lo que tú soñabas cuando eras pequeña, ser futbolista profesional?

Pues no te sabría decir si soñaba con ser futbolista profesional. Yo no soñaba con jugar al fútbol femenino porque soy de un pueblo y allí no había. Yo soñaba con jugar con los chicos, llegar al primer equipo con los chicos, porque eso sí que lo pensaba, pero quizás no era como ser futbolista profesional porque tampoco creía que fuera posible.

Ona Baradad, jugadora del Espanyol, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque tras la entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix / EPC

Y ahora ya eres una de esas referentes para las niñas y te has encontrado con niñas de tu pueblo. ¿Cómo vives eso?

Lo vivo con mucho orgullo porque piensas: 'yo no tenía referentes y ellas tienen este referente, alguien en quien fijarse y poder soñar con ser jugadora del primer equipo de cualquier sitio'. Es muy guay porque, claro, es lo que te digo, yo no tuve ese referente.

Es un gran cambio social.

Soy consciente de lo que te digo. Soy joven y sé de donde vengo, que es de un pueblo de Lleida. Yo no veía nunca en la tele a chicas, no había nada. Yo era la única chica del club. Yo he vivido esa evolución y ahora alucinas al ver todo lo que las mujeres hacen.

¿Cómo ves la evolución de la Liga F?

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Es una buena Liga. Sí que en los últimos años ha mejorado, pero hay cosas que todavía cuestan. Creo que se tiene que seguir apostando por nosotras porque considero que tenemos nivel, que podemos dar mucho y dar muchas alegrías. Se ha demostrado que cuando se ha abierto un estadio, se ha llenado y la gente ha respondido. La gente a la que de verdad le importa el fútbol femenino y a la que le gusta ha respondido.