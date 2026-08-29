Caída y abandono de Pogacar en la Vuelta

Tadej Pogacar ha abandonado la Vuelta después de sufrir una caída durante la octava etapa de la Vuelta. En una ambulancia se traslada a un hospital de València. El accidente ha ocurrido a 31 kilómetros de la meta de Xeraco. El astro esloveno, que hasta ahora había ganado tres etapas y era líder indiscutible de la general, intentó proseguir en carrera, pero el dolor le impidió montar a la bici.

Cuando subió a la bici le recomendaron que se estirase en la camilla pero él prefirió ir sentado, a pesar de las recomendaciones de una de las auxiliares de la ambulancia. El accidente se ha producido en una etapa tonta y, al parecer, por culpa de una piedra que estaba en medio de la calzada y con la que tropezó la rueda delantera de la bici del líder de la carrera.

No abandonaba una carrera desde la caída sufrida en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023 que le supuso llegar en baja forma al Tour que perdió ante Jonas Vingegaard. Curiosamente, el ciclista danés también tuvo que dejar el Tour por caída. El siguiente reto de Pogacar era el Mundial de Canadá, gran favorito, como todo lo que disputa, que ahora queda muy comprometido a falta de informe médico.

Enric Mas, segundo de la general, pasa a ser ahora el nuevo líder de la Vuelta con un minuto de ventaja sobre Primoz Roglic, al que también se le abre la puerta de la carrera ante el abandono de su compatriota. Hace unos días, Pogacar ya recomendó a los periodistas hace unos días que no lo dieran como ganador pues la ronda española no estaba sentenciada.

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La octava etapa ha sido ganada al esprint, accidentado también, con un dura caida, a 150 metros de la llegada, por el corredor francés Bryan Coquard.