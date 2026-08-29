El Barça empezará la Champions ante el Feyenoord y jugará contra el PSG en la semana del clásico

Jornada 1: FC Barcelona - Feyenoord (9 de septiembre de 2026 a las 18.45 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 2: Galatasaray - FC Barcelona (13 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Rams Park).

Jornada 3: PSG - FC Barcelona(20 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Parque de los Príncipes).

Jornada 4: FC Barcelona - Aston Villa (3 de noviembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 5: Sabah FC - FC Barcelona (25 de noviembre de 2026 a las 18.45 horas en el Bank Respublika Arena).

Jornada 6: FC Barcelona- Manchester City (8 de diciembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 7: Sporting CP - FC Barcelona (20 de enero de 2026 a las 21.00 horas en el Estádio José Alvalade).

Jornada 8: FC Barcelona - Como 1907 (27 de enero de 2027 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).