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El Barça empezará la Champions ante el Feyenoord y jugará contra el PSG en la semana del clásico

El equipo de Hansi Flick debutará en casa el miércoles 9 de septiembre a las 18.45h.

Lamine Yamal y Raphinha, en un partido del Barça.

Lamine Yamal y Raphinha, en un partido del Barça. / Pablo Miranzo / EFE

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El Barcelona empezará la fase liga de la Liga de Campeones frente al Feyenoord en el Camp Nou; el Real Madrid, contra el Inter en el Bernabéu; el Atlético de Madrid, ante el Liverpool en Anfield; el Betis, en el campo del Lille, y el Villarreal, ante el Borussia en Dortmund, según el calendario de la competición anunciado este sábado.

El Real Madrid, el Betis y el Villarreal se estrenarán en esta edición el martes 8 de septiembre, los tres a las 21.00 hora central europea, mientras que el Atlético y el Barcelona lo harán el miércoles 9 de septiembre. El conjunto azulgrana a las 18.45 y el rojiblanco a las 21.00.

Calendario del Barça en la fase liga de la Champions

Jornada 1: FC Barcelona - Feyenoord (9 de septiembre de 2026 a las 18.45 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 2: Galatasaray - FC Barcelona (13 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Rams Park).

Jornada 3: PSG - FC Barcelona(20 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Parque de los Príncipes).

Jornada 4: FC Barcelona - Aston Villa (3 de noviembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 5: Sabah FC - FC Barcelona (25 de noviembre de 2026 a las 18.45 horas en el Bank Respublika Arena).

Jornada 6: FC Barcelona- Manchester City (8 de diciembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

Jornada 7: Sporting CP - FC Barcelona (20 de enero de 2026 a las 21.00 horas en el Estádio José Alvalade).

Jornada 8: FC Barcelona - Como 1907 (27 de enero de 2027 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

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